Dos militares en una de las maniobras. Brilat.

Finaliza la operación "Centinela Gallego 25", un escudo clave contra los incendios forestales

Se han empleado más de 2.800 patrullas y recorrido 280.000 kilómetros para proteger los montes gallegos

Tras mes y medio de intenso despliegue, la operación "Centinela Gallego 25" ha llegado a su fin en un verano especialmente crítico para los bosques gallegos.

El dispositivo, fruto del convenio entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Defensa, permitió reforzar la vigilancia y la prevención de incendios forestales en toda la Comunidad Autónoma.

El general de brigada Alfonso Pardo de Santayana Galbis, jefe de la operación y de la Brilat, destacó que "la capacidad de adaptación del dispositivo ante una situación excepcional ha sido fundamental. Centinela Gallego 2025 se ha consolidado como una herramienta flexible y eficaz, capaz de responder con agilidad a los desafíos medioambientales que enfrenta Galicia cada verano".

El operativo comenzó con 35 patrullas, 30 de ellas de la Brigada Galicia VII Brilat y 5 de infantería de marina del Tercio Norte (Ternor), distribuidas en 39 municipios y 8 distritos forestales.

Durante el mes de agosto, ante el aumento de incendios, se reforzó el despliegue hasta 50 patrullas terrestres, ampliando los recursos logísticos, sanitarios y de transporte.

Los datos de la operación recogen el trabajo de 2.850 patrullas, empleando unos 80 vehículos que recorrieron un total de 280.000 kilómetros.

Se avistaron 88 quemas, conatos y reavivamientos de incendios, gracias al constante trabajo de los "centinelas" que patrullaron municipios y observatorios.

Para Pardo de Santayana, liderar la operación ha sido "una enorme satisfacción profesional y personal. Alrededor de 180 militares han demostrado su inquebrantable vocación de servicio a España, poniendo de manifiesto que nuestras Fuerzas Armadas son esenciales para hacer frente a cualquier situación de crisis, siempre unidas a la sociedad a la que pertenecen y sirven, velando por el bienestar y la seguridad de todos los españoles".