Manu López, patrón gallego en la Sumud Flotilla a Gaza: "No pensamos en dar la vuelta"

El gallego Manu López, patrón de uno de los buques de la Global Sumud Flotilla. Cedida

Hace exactamente un mes, el 1 de septiembre, decenas de buques partían del puerto de Barcelona conformando la Global Sumud Flotilla con la intención de crear un corredor humanitario y llevar ayuda hasta Palestina. Manu López es una de las personas que se ha sumado a la iniciativa como patrón del Meteque que lleva a bordo a 10 tripulantes de las casi 500 personas que se han sumado a esta acción.

Este gallego, nacido en A Coruña pero residente en Oia, responde al teléfono a solo 170 millas náuticas de Gaza (algo menos de 300 kilómetros), con drones israelíes sobrevolando la flotilla y a unas horas de adentrarse en la zona de alto riesgo.

"Prevemos la llegada del ejército de ocupación israelí en cualquier momento entre la noche o el alba", cuenta.

No sería el primer ataque que sufren. En las últimas semanas la flotilla, que es una "misión civil de ayuda humanitaria a un pueblo que está completamente sitiado", ha vivido varios ataques de este tipo, como los vividos el pasado 24 de septiembre.

"Se acercan drones nodriza que desprenden hasta ocho drones más pequeños. Estos se ponen encima de las embarcaciones y lanzan artefactos explosivos, en algunos casos con gases ácidos para desorientarnos y luego poder abordarnos", cuenta López, que mantiene con firmeza que "en ningún momento pensamos en darnos la vuelta. Estamos amparados por el derecho marítimo y el derecho internacional".

Desde Grecia, una serie de drones turcos brindó protección a la flotilla que, a medida que se acerca a Gaza, ve difícil poder tener "más protección". En los últimos días Italia y España anunciaron que harían llegar buques de defensa, pero el gallego indica que en el caso de la italiana "no la hemos visto, creo que se ha mantenido a unas 12 millas y en breves dan media vuelta".

La Global Sumud Flotilla ha denunciado que el Gobierno italiano les informó este martes de que su fragata emitiría una señal por radio "ofreciendo a las participantes la 'oportunidad' de abandonar la navegación y regresar a la costa", algo que han denunciado como "coacción" y "abandono", en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sobre la española, la previsión inicial es que llegue en las próximas horas. "Bienvenidos sean, pero no sabemos hasta cuántas millas se van a acercar ni qué función tendrán. He estado llamando a la fragata pero no obtuve respuesta, entiendo que porque no están dentro del alcance de la radio", cuenta el patrón.

Este martes, la Global Sumud Flotilla lamentaba que el buque español podía llegar "tarde". La previsión es que llegue el miércoles a mediodía.

A su llegada a la costa palestina, la flotilla será con toda probabilidad interceptada por el ejército israelí. El pasado jueves la Armada de Israel afirmaba estar "lista" para ello, alegando que la flotilla está "financiada" por Hamás.

"La probabilidad más optimista es que nos secuestren, nos metan en la cárcel y se abra un proceso más o menos rápido para unos y otros. La amenaza del estado de Israel es que nos tratarían como terroristas", denuncia el gallego.

Desde el barco hace un llamamiento a que continúen las movilizaciones y manifestaciones, varias convocadas para los próximos días: "Lo que nos pase es casi lo de menos. Todo esto es por Palestina, y digo Palestina como si fuese otro pueblo, como Sudán o el Congo. Todo este altavoz es para que nos escuchen los que realmente tienen que ejecutar estas acciones y para acabar con un genocidio espantoso".

Un "deber" como ser humano

Algunas de las personas que forman parte de esta acción son la activista Greta Thunberg o la eurodiputada Rima Hassan. También Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela y exdiputado a la Asamblea Nacional de Sudáfrica, que pasó unos días en el buque Meteque.

De la iniciativa, López destaca que se ha creado un "grupo de gente muy heterogénea. Tenemos personas de cerca de 45 países, hay activistas, parlamentarios... Gente de muchas ideologías. Aunque cada uno tengamos nuestra forma de pensar, aquí solo hay una finalidad: tratar de parar este genocidio aberrante y que el mundo despierte ante esto".

Preguntado por los motivos que le han llevado a sumarse a la Sumud Flotilla, el gallego no duda en explicar que "me llamaron diciéndome que necesitaban un patrón y no había ninguna decisión que tomar. Cuando te hacen una pregunta así, es un deber responder como marino y como ser humano. Los civiles tenemos que dar un paso al frente si no lo hacen nuestros gobiernos e instituciones".

La unión entre distintas personas es la parte "bonita" de una situación dramática.

"Lleguemos o no lleguemos, esto no es el final. Tenemos que seguir luchando siempre por la paz en este mundo. No podemos concebir otra forma de vivir", subraya el patrón gallego.

A bordo del Meteque a unas millas de Palestina, en su cuaderno de bitácora ha dejado escrito: "Esto solo es el comienzo. Esta misión me devuelve la fe en el espíritu humano, que es infranqueable".