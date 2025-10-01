El ejército de Israel rodea a la Sumud Flotilla y al buque del patrón gallego Manu López

Israel ha rodeado ya a los barcos que componen la Global Sumud Flotilla, entre ellos, el del gallego Manu López, patrón del Meteque. "Seguimos rodeados y con drones", contaba esta misma tarde, a unas cien millas de Gaza, dentro de la considerada zona de riesgo.

En la pasada noche, el Meteque de Manu López se vio rodeado por un barco militar, un submarino y varias lanchas sin llegar a provocar ningún daño. Horas antes, en conversación con Quincemil, explicaba también que varios drones sobrevolaban su barco.

Las comunicaciones se están viendo interrumpidas desde que el ejército israelí interceptó la flotilla mientras se aproximaba a Gaza. "Han interceptado el barco Alma. Nosotros seguimos. Casi toda la flota está atrás", explica desde el buque el gallego que forma parte de las 44 embarcaciones que conforman esta misión humanitaria.

Tras la posible intercepción, López explica que con toda probabilidad serán arrestados. Por el momento su buque está siendo rodeado por un barco militar con una humareda negra.

El resto de barcos está siendo rociado con algún tipo de gas que López no identifica. A las medidas de seguridad acaban de sumar la colocación de máscaras de protección.

Además del Alma, el principal de la misión, Israel también ha interceptado el Sirius, la embarcación en la que iba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Esta tarde el ejército israelí les ha hecho llegar un mensaje en el que advertían "pararemos sus buques si entran en la zona de conflicto activo. Son completamente responsables de sus acciones".

A modo de respuesta, la Sumud Flotilla ha emitido otro comunicado en el que recuerdan que esta misión busca hacer responsable al Estado de Israel de "un crimen de genocidio. Vuestro primer ministro Netanyahu está bajo orden de arresto por el crimen de matar de hambre a personas y a niños y utilizarlo como arma de guerra. Es nuestro deber moral seguir navegando y es nuestro deber moral rechazar cualquier intento de ocupar territorio palestino ante la gente de Gaza que tiene derecho de autodeterminación y de controlar sus propias fronteras. Por eso, no os reconocemos como un agente legítimo para controlar cualquier intento de llevar ayuda a la gente palestina en Gaza. Os pedimos que no cometáis otro crimen humanitario y que no interrumpáis nuestra misión pacífica, humanitaria y solidaria con el pueblo palestino en Gaza. El mundo os está mirando".

A lo largo de este miércoles la Global Sumud Flotilla estuvo denunciando acciones de hostigamiento por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según informa Europa Press.

"Varios barcos no identificados se han acercado a algunas embarcaciones de la flotilla, algunas de las cuales tenían las luces apagadas", ha alertado esta mañana a través de su canal de Telegram. A partir de entonces, los participantes activaron ya todos los protocolos de seguridad, entre ellos, ponerse chalecos salvavidas ante posibles hundimientos de los buques.

En las últimas horas, el Gobierno de España ha asegurado que estaría cerca de la flotilla para brindar ayuda, aunque no entrará en la zona de de exclusión establecida por Israel.

Amenazas y ataques con drones

En los días previos, el ejército israelí desplegó drones sobrevolando a las embarcaciones que componen la Sumud Flotilla.

Este martes, López explicaba que "se acercan drones nodriza que desprenden hasta ocho drones más pequeños. Estos se ponen encima de las embarcaciones y lanzan artefactos explosivos, en algunos casos con gases ácidos para desorientarnos y luego poder abordarnos".

Pese a la situación, este gallego y el resto de participantes en la misión humanitaria no pensaron "en ningún momento en darnos la vuelta. Estamos amparados por el derecho marítimo y el derecho internacional".

