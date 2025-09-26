Una mujer y cuatro hombres aspiran a relevar a Suanzes al frente de la Fiscalía Superior de Galicia

Una mujer y cuatro hombres aspiran a relevar al que fue fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ya jubilado, al frente de este cargo, entre ellos el que ya estuvo en el mismo, Carlos Varela.

Así lo han ratificado fuentes consultadas por Europa Press que han señalado que entre los aspirantes están Miguel Armenteros, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de A Coruña y Carmen Eiró, fiscal delegada de Medio Ambiente en Galicia.

También Román Ruiz Alarcón, fiscal delegado de delitos económicos en Galicia y Antonio Roma, fiscal jefe de la Fiscalía de área de Santiago. Junto a ellos Carlos Varela, que es fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia y que fue fiscal superior.

El pasado 5 de septiembre se abrió el plazo para la presentación de candidaturas que finalizó el día 19. Las solicitudes llegaron a la Fiscalía General del Estado directamente o, en su caso, al Ministerio de Justicia que las remite a la Fiscalía.

Una vez recibidas todas las solicitudes, se convoca el Consejo Fiscal en Madrid y se votan los candidatos. En cuanto al proceso, el fiscal general escucha al Consejo Fiscal y decide su propuesta, que será comunicada al ministro de Justicia.

Después se aprueba en Consejo de Ministros y, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el fiscal elegido o la fiscal tiene 20 días para tomar posesión de su cargo.