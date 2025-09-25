La Xunta acusa a Renfe de atender de manera "deficiente" a las personas afectadas durante los incendios

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha señalado a Renfe por una atención "deficiente ou case nula" a las personas afectadas por los cortes ferroviarios durante la ola de incendios forestales que afectó a Galicia el pasado mes de agosto.

Así lo ha expresado este miércoles durante su comparecencia en el Parlamento gallego, en la que aprovechó para criticar que Renfe estudie demandar a la Xunta por las pérdidas generadas, mientras que daba a los pasajeros información y alternativas de traslado "insuficientes" y organizaba una tramitación de las devoluciones "complicadísima".

Calvo destacó asimismo que solo se trasladó a 5.000 personas afectadas, un 10% del total de 50.000.

El titular de Presidencia de la Xunta citó también al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación a la reclamación que plantea Renfe por los perjuicios causados por los cortes ferroviarios durante la ola de incendios, alegando que algunos de los fuegos se podrían haber originado por chispas producidas entre trenes.

Calvo critica que la oposición utiliza el apoyo a Palestina como una "cortina de fume"

Entre otros asuntos, Diego Calvo ha señalado a la oposición por utilizar el apoyo a Palestina como una "cortina de fume" para evitar tratar asuntos como la corrupción del Gobierno central.

Preguntado sobre la valoración de la Xunta sobre la situación de Palestina, el conselleiro mostró su rechazo al conflicto y condenó la "traxedia" de Gaza y los ataques de Hamás.