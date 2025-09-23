El Parlamento gallego aprueba la Conta Xeral del 2022 y del 2023

El pleno del Parlamento gallego celebrado este martes ha dado luz verde a la Conta Xeral de la Xunta de Galicia relativa a los años 2022 y 2023. Con esta aprobación, ya no quedan pendientes informes de fiscalización de este órgano pendientes por tratar en la cámara.

En un comunicado, el grupo popular celebra esta aprobación con críticas al Gobierno central. Su viceportavoz, Cristina Sanz, ha afirmado que "vivimos nunha Galicia saneada, con capacidade de investimento e que, a pesar do insuficiente financiamento do Goberno de Pedro Sánchez, é capaz de prestar uns servizos públicos cada vez de maior calidade ás galegas e aos galegos, que elección tras elección seguen a confiar no Partido Popular e no Presidente Alfonso Rueda".

A esto ha añadido que Galicia cumple así con los objetivos de deuda y de déficit, con una ejecución de los presupuestos en ambos ejercicios del 99%.

"Galicia cumpriu, a diferenza do que vemos noutras comunidades ou no propio goberno de España, que nin sequera foi quen de aprobar un proxecto de orzamentos nesta lexislatura estatal: unha anomalía constitucional e democrática, pero sobre todo un prexuízo para todos os cidadáns", afirmó Sanz.

Otros asuntos

En esta misma sesión plenaria, el socialista Aitor Bouza ha prometido su cargo como diputado tras la salida de Julio Abalde, actual subdelegado del Gobierno en A Coruña, puesto al que ha accedido tras el cese de María Rivas.

Asimimso, una votación impulsada por el BNG y con apoyo del PSdeG y de Democracia Ourensana para iniciar una comisión de investigación sobre la ola de incendios ha sido vetada por el PP, con mayoría en la cámara.