La nueva ley de cooperativas crea un marco propio para el sector de cuidados en Galicia

El Gobierno gallego impulsará una nueva ley que busca "reforzar" la presencia del cooperativismo en ámbitos estratégicos y que, entre otras novedades, crea "por primera vez" un marco específico para las cooperativas en el sector de los cuidados, con orientación a la prestación de servicios a mayores o personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Así lo han anticipado, al término de la reunión semanal del Ejecutivo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quien ha acompañado al jefe del Ejecutivo en su comparecencia ante los medios.

En su intervención, González ha apuntado al Ejecutivo estatal y ha incidido en que debe también dar pasos normativos encaminados a mejorar las obligaciones fiscales de las cooperativas y "adecuarlas" desde el punto de vista impositivo a los deberes de otros tipos de empresas.