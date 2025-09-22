Monforte (Lugo) condena el ataque al edificio de Prodeme que albergará a menores migrantes
El Pleno del Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, una declaración en la que piden a los vecinos "mantener la unidad" frente al odio. La oposición carga contra Alfonso Rueda por su discurso en este ámbito
El Pleno del Ayuntamiento de Monforte de Lemos ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que condenan el ataque con cócteles molotov de este sábado al edificio de Prodeme, donde se creará el centro de acogida de menores migrantes de la Xunta.
Para la Corporación, este ataque responde a "motivaciones de odio, racismo y xenofobia, totalmente incompatibles con los valores democráticos".
Así lo recogen en la declaración elaborada este lunes en la Junta de Portavoces convocada por el alcalde, José Tomé.
"Monforte de Lemos siempre ha sido, y seguirá siendo, una ciudad abierta, solidaria y comprometida con los derechos humanos. La violencia, el miedo y la intolerancia jamás podrán tener cabida en el municipio ni en ninguna sociedad que aspire a la justicia y a la paz", defienden.
En la declaración, expresan todo su apoyo y solidaridad con las entidades y profesionales que trabajan cada día para garantizar la protección de los menores extranjeros, su integración y bienestar.
Asimismo, "confían plenamente" en la labor de las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades que correspondan.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "mantener la unidad frente a cualquier manifestación de odio, reafirmando el compromiso con la convivencia pacífica, la igualdad, la diversidad y el respeto a la dignidad de todas las personas".
"Una agresión basada en el racismo o en la xenofobia no es solo un ataque contra unas víctimas concretas, es un ataque contra toda nuestra sociedad. Y nuestra respuesta debe ser clara y rotunda: no hay lugar para el odio en Monforte de Lemos", declaran.
La oposición carga contra el discurso de Rueda en torno a los menores migrantes
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha culpado al "discurso racista" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del atentado con cócteles molotov del pasado fin de semana contra un futuro centro de menores migrantes en Monforte (Lugo).
Así, Pontón opina que Rueda "tiene que dar explicaciones porque su posición en relación con los menores migrantes fue una total irresponsabilidad desde el primer minuto". "Alentó un discurso de insolidaridad, racismo y odio contra los menores no acompañados", espeta.
"Rueda está trasladando a Galicia el discurso de la crispación, racista y de odio que practican la señora Ayuso y la extrema derecha; y eso, evidentemente, tiene consecuencias", advierte la líder del Bloque. "El Gobierno de Rueda tiene responsabilidades en la situación que pasó este fin de semana en Monforte y debe de rectificar de inmediato su estrategia de confrontación y de crispación", ha agregado.
"El gobierno de Rueda no solo usó los menores migrantes como un elemento de confrontación y de crispación con el Gobierno central, sino que utilizó un discurso insolidario", ha recriminado, en lo que ve "un tufo racista".
Afea a la Xunta "usar los niños y niñas que están en una situación de extrema vulnerabilidad como un elemento de crispación y de confrontación con el Gobierno del Estado, lo que identifica con "el seguidismo que hace el Gobierno gallego del guion que le manda el Partido Popular desde Madrid".
Además, la líder del BNG muestra su rechazo a que la Xunta "boicoteó" el programa de acogida y anunció "guetos" para los menores migrantes, pues estos niños "no van a estar en el sistema integral de protección a infancia de Galicia".
Y ya "en el colmo del despropósito" el Ejecutivo "anunció y publicitó" la localización del centro, "obviando por completo la confidencialidad y la protección" para menores, lo que "algunos extremistas quieren poner en riesgo".
Pontón cree que "hay lugares que deben estar especialmente protegidos y que no se deben publicitar", tal y como ocurre con las casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia machista.
Por su parte, Gómez Besteiro ha acusado a la Xunta de crear "campos de concentración" de menores migrantes. Lamenta que se ataque un edificio "por el simple hecho de que allí se van a acoger niños y niñas migrantes no acompañados".
A renglón seguido, censura la "política de violencia y odio" que "es fomentada por la ultraderecha y asumida sin contemplaciones por la derecha".
Besteiro cuestiona que la Xunta no sea capaz de "proteger e integrar a 244 menores" con una población gallega de 2,7 millones de personas, al tiempo que la derecha "compradea" con las políticas de la ultraderecha "cargadas de odio".