El servicio 061 de Galicia atendió a casi 2.000 personas por accidentes de tráfico durante el verano

Un servicio de urgencias del 061. Xunta de Galicia.

El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asistió a 1.847 personas implicadas en accidentes de tráfico entre el 27 de junio y el 31 de agosto, según los datos difundidos por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias.

Durante este período, la Central de Coordinación del 061 recibió 1.852 llamadas relacionadas con siniestros en las carreteras gallegas, que derivaron en 1.427 asistencias sanitarias.

Pontevedra fue la provincia que concentró el mayor número de incidentes, con 594 accidentes registrados, seguida de A Coruña (511), Ourense (168) y Lugo (154).

La mayoría de las víctimas fueron hombres (58 %), mientras que las mujeres representaron el 42%.

El grupo de edad más afectado se situó entre los 45 y los 59 años, que supuso el 27 % de las atenciones.

Para cubrir estas emergencias, se movilizaron 1.757 recursos sanitarios. Las ambulancias de soporte vital avanzado intervinieron en 198 accidentes, mientras que el helicóptero medicalizado lo hizo en 16 ocasiones.

Las ambulancias de soporte vital básico atendieron 1.412 siniestros, con el apoyo de equipos de Atención Primaria en 131 casos.

En total, 1.558 personas fueron trasladadas a centros sanitarios, 266 fueron atendidas en el lugar del accidente y 23 perdieron la vida en el punto del siniestro.

Urxencias Sanitarias recuerda la importancia de llamar cuanto antes al 061 ante cualquier accidente de tráfico para recibir instrucciones médicas inmediatas mientras los equipos de emergencia se desplazan al lugar.