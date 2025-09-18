La Xunta tilda de "maniobra de distracción" las inversiones del Gobierno en aeropuertos gallegos

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha tachado el anuncio del Gobierno central de inversiones en los aeropuertos españoles, que repercutirá en Galicia, de "maniobra de distracción" ante los "anuncios de recortes de vuelos e inversiones por parte de las aerolíneas", como el realizado por Ryanair este mes.

Así lo ha trasladado el responsable autonómico en un audio recogido por Europa Press tras el anuncio realizado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha avanzado una propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos, entre ellos los de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, que ha cifrado en casi 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031.

"Invertir en infraestructuras de su competencia no solo es necesario, sino que es su obligación", ha referido Calvo. El conselleiro considera que, "antes de anunciar inversiones para dentro de cinco años", el Gobierno de Sanchez debe tomar medidas para que "siga habiendo aviones y también vuelos".

"No deja de ser una maniobra ante los anuncios de recortes de vuelos e inversiones por parte de las aerolíneas", ha criticado, sin aludir de forma explícita a ninguna compañía.

El más reciente es el realizado por Ryanair a inicios de septiembre, cuando confirmó el cierre de su base en Santiago y la cancelación de todos los vuelos a Vigo.

Sin embargo, en meses anteriores, por ejemplo, Air Nostrum también anunció la eliminación de las rutas entre Peinador (Vigo) y Tenerife y Valencia, así como la reducción de los vuelos a Palma.

En este contexto, Diego Calvo ha asegurado desconocer qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar la "correcta coordinación" de los aeropuertos y su "competitividad y conectividad". "Esperamos que este anuncio no sea solo una salida al paso y proporcionen datos necesarios en este sentido", ha concluido.