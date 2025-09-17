El TSXG reconoce el derecho de una trabajadora gallega a teletrabajar para cuidar a su madre enferma

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a una teleoperadora que solicitó mantener el teletrabajo para poder atender a su madre enferma.

La Sala de lo Social declara su derecho a adaptar las condiciones laborales para conciliar la vida familiar y profesional, y condena a la empresa a pagarle una indemnización de 3.750 euros.

Los magistrados consideran que la negativa empresarial, sin ofrecer alternativas, impidió a la demandante cuidar a su madre, a pesar de que llevaba desde 2020 trabajando a distancia sin incidencias en su rendimiento.

La empleada, que trabaja para la compañía desde 2019 a tiempo parcial, recibió en 2024 la orden de volver al régimen presencial por razones operativas vinculadas a la campaña en la que participaba.

La trabajadora presentó su solicitud el 2 de febrero de 2024, amparándose en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, y adjuntó un informe médico que acreditaba que su madre necesitaba ayuda para las actividades diarias.

El tribunal subraya que el teletrabajo no exige hacerlo desde el domicilio del empleado, sino desde cualquier lugar elegido, por lo que la distancia entre localidades no era un impedimento.

El TSXG reprocha a la empresa no haber buscado soluciones intermedias ni haber planteado una negociación, como un modelo híbrido que combinase teletrabajo y presencialidad, algo que sí había permitido durante cuatro años previos.

"La compañía optó por la vía más radical", señala la resolución, que recuerda que la buena fe exigía aclarar dudas o explorar alternativas antes de denegar por completo la petición.

La sentencia, que aún no es firme, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. El fallo sienta un precedente relevante sobre el derecho a la conciliación y la obligación empresarial de justificar la negativa a fórmulas de trabajo flexible.