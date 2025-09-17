Chipperfield destaca las condiciones de Galicia en materia de sostenibilidad en su ingreso en la RAC

El arquitecto británico David Chipperfield ha destacado este miércoles en su ingreso como académico en la Real Academia de Ciencias (RAC) que las condiciones físicas, medioambientales, sociales y comerciales que existen en Galicia le ofrecen una "gran oportunidad" para alcanzar los objetivos de sostenibilidad "más fácilmente" que en otras regiones o partes del mundo.

Según informa Europa Press, el arquitecto ha pronunciado su discurso titulado 'Common Ground' (Puntos en común) en el Pazo de San Roque, donde el encargado de realizar la laudatio fue el académico y catedrático emérito de Ciencia dos Materiais y Enxeñaría Metalúrxica de la Universidade de Vigo, Pedro Merino.

El presidente de la RAGC, Juan Lema, le dio la bienvenida, resaltando que su ingreso "enriquece a la Academia y refuerza su misión de unir ciencia, cultura y sociedad en beneficio del pueblo gallego".

"La RAGC reconoce no solo a uno de los arquitectos más influyentes de nuestro tiempo, sino también a un pensador, urbanista y ciudadano profundamente comprometido con los retos de nuestro mundo. Su obra es admirada en todos los continentes por su integridad, claridad y diálogo respetuoso con el lugar y la historia", ha subrayado.

Quién es David Chipperfield

El británico Chipperfield fue profesor de diseño en diferentes escuelas de arquitectura de Reino Unido y profesor invitado en varias universidades europeas y estadounidenses. A lo largo de su trayectoria desarrolló su labor en edificación y urbanismo, así como en diseño de muebles e interiores.

Asimismo, es miembro del Royal Institute of British Architects (RIBA) y miembro honorario tanto del American Institute of Architects como del Bund Deutscher Architekten.

En Galicia, con la que mantiene un fuerte vínculo personal, el británico creó en la Fundación RIA para promover el desarrollo sostenible y tiene su sede en Santiago de Compostela. Entre sus proyectos se encuentra la reurbanizción de la fachada marítima de Palmeira, en Ribeira, o la redacción de un plan especial para el rediseño de As Xubias en A Coruña, así como de un plan director para renovar el litoral de A Pobra.