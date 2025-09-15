La Xunta pide al Gobierno la convocatoria urgente de la conferencia sectorial de transportes

La Xunta de Galicia exige al Gobierno la convocatoria urgente de la Conferencia Nacional de Transportes para abordar el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera. Así lo ha transmitido el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, a través de una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

De esta manera, el Gobierno gallego rechaza responder al ultimátum del Gobierno a las comunidades autónomas para que se pronuncien, como muy tarde este lunes, sobre si aceptan o no el concepto del mapa concesional propuesto por el Ministerio.

Desde el ejecutivo autonómico apuntan que Galicia no aceptará una imposición unilateral limitada a escoger entre dos opciones formuladas sin diálogo y sin analizar la realidad y las necesidades de conectividad de Galicia.

Para Diego Calvo, cualquier rediseño de los servicios de titularidad estatal debe articularse de manera coordinada con los sistemas autonómicos y los demás modos de transporte, para lo cual demanda diálogo y consenso. En esta línea, señala que desde la Xunta siempre se defendió un sistema común de transporte público en el Estado, coordinado, accesible y eficiente, que atienda y dé respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía en todo el territorio y, especialmente, en el rural.

El conselleiro recuerda el impacto del mapa concesional propuesto de manera unilateral por el Gobierno central en Galicia, con el riesgo de aislar una parte importante del rural gallego. De no consensuar una propuesta con la comunidad, 22 municipios que suman 130.000 habitantes podrían verse afectados en cuanto a tráficos y paradas, en lo que Calvo considera "una amenaza a la conectividad y una incoherencia con los principios de la Ley de movilidad sostenible".

En la misiva se incide en la necesidad de convocar la Conferencia Sectorial de Transportes, que no se reúne desde julio de 2022 a pesar de que su reglamento establece encuentros cada seis meses. "Este foro es el espacio para debatir un modelo que garantice un servicio esencial para todos, sin penalizar a nadie", añade.

Desde la Xunta invitan al Ministerio a apostar por el consenso y a dejar atrás la confrontación, ya que, según apunta, "en Galicia estamos listos para dialogar, pero no para aceptar imposiciones".