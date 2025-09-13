La Xunta abrirá en Monforte (Lugo) el primer centro para acoger a menores migrantes en Galicia

La Xunta de Galicia abrirá en Monforte de Lemos (Lugo) el primer centro específico para acoger a menores migrantes, que contará con 80 plazas. Así lo ha anunciado este sábado la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, durante una visita al edificio residencial Francisco Suárez de Prodeme, que será el espacio destinado al nuevo centro y es propiedad del gobierno autonómico.

Con este recurso, el municipio lucense se convierte en la primera localidad de Galicia en acoger un centro específico para menores extranjeros dentro del plan impulsado por el Gobierno central.

En la visita al centro, en la que estuvo acompañada por el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, y por el gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, la consejera agradeció la colaboración de la entidad social y lamentó que la imposición del Ejecutivo central "obligue a la Xunta a hacer lo que no quería, crear centros específicos para menores extranjeros", modificando su sistema de protección de la infancia y adolescencia.

En esta línea, Fabiola García denunció, además, que el traslado de estos menores no va acompañado de financiación, pese a que, según los cálculos realizados por el Gobierno gallego, atender a todos los adolescentes tendrá un coste aproximado de hasta 30 millones de euros al año.

La consejera de Política Social e Igualdad hizo hincapié en que "estas son las primeras 80 plazas específicas que la Xunta se ve obligada a crear" y destacó que la Xunta continúa buscando posibles localizaciones, un procedimiento para el que solicitó la colaboración de otras administraciones.

Esta semana se recibieron los primeros seis expedientes de adolescentes que forman parte del grupo de 317 que el Gobierno central quiere trasladar a la comunidad gallega. A esta cifra se suman los 15 menores extranjeros solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo y que, según pudo saber la Xunta, también serán trasladados a Galicia.

En su intervención, la conselleira reiteró que la Xunta seguirá recurriendo este reparto ante la Justicia, como ya hizo ante el Tribunal Constitucional, junto a otras 10 comunidades de distinto signo político. Además, añadió que con esta imposición el Ejecutivo central "rompe definitivamente el sistema de protección integrador de Galicia", obligando a la Xunta a salirse del modelo que lleva años impulsando.