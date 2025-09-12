El PSOE atribuye la "negativa" del PP a acoger menores migrantes a "posturas racistas" o "xenófobas"

El PSOE ha atribuido la "negativa" del Gobierno de la Xunta y del PP gallego a acoger menores migrantes a "posturas racistas" o "xenófobas" que vinculan con la "connivencia" de la formación conservadora con los "partidos de extrema derecha".

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega, la parlamentaria socialista Silvia Longueira ha recordado que el PP "se levantó de todas las mesas de diálogo" en las que se abordó esta cuestión, negándose a formar parte de los grupos de trabajo, a visitar los centros de menores en Canarias y que incluso votó en contra de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que garantiza una solución estructural y legal para proteger a estos niños.

"Estamos hablando de niños y niñas, no de números ni de remesas. Huyeron de guerras, explotación y crueldades imposibles de imaginar. Galicia no puede darles la espalda", ha afirmado.

Asimismo, ha sostenido que Galicia acogerá como máximo 244 menores entre 2025 y 2026, por debajo de los 317 que sostiene la Xunta, "una cifra muy pequeña frente a la capacidad ordinaria del sistema, que supera por cómputo objetivo las 800 plazas".

"No se puede usar el argumento económico como disculpa cuando el Estado garantiza la financiación necesaria: hablamos de 100 millones de euros para las comunidades y de la posibilidad de utilizar parte de la quita de 4.000 millones para reforzar la inclusión. Lo único que explica el rechazo del PP es la complicidad con los discursos de odio", ha añadido.

Longueira ha denunciado también que la estrategia de "boicot del PP" retrasó la llegada de estos fondos. "No solo se niegan a tender la mano a los niños en situación extrema, sino que bloquean los recursos para quien sí quiere ayudar. Eso es inhumano e irresponsable", ha dicho.

La parlamentaria ha destacado la coordinación constante con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez con quien mantendrá una reunión la próxima semana para tratar diferentes temas, entre ellos el de la acogida a Galicia. "Trabajamos mano a mano con el Gobierno de España porque la prioridad son los derechos de la infancia. Aquí no cabe hacer partidismo", ha señalado.

Finalmente, ha insistido en que los menores contarán con todas las garantías: escolarización, atención sanitaria y apoyo psicológico. "No son una amenaza, son niños con historias de dolor a las espaldas. Lo mínimo que les debemos es un futuro. El PP, por su alianza con la extrema derecha, está negándoles su humanidad. Eso es intolerable en democracia", ha concluido Longueira.

Argumentos que para el PP "bordean el ridículo"

Por su parte, preguntado por las críticas del PSOE, el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, ha acusado a los socialistas de "forzar" los argumentos hasta "bordear lo ridículo".

El dirigente popular ha asegurado que hay partidos que "abogan por enviar de vuelta" a estos menores o por "dejarlos abandonados" pero ha subrayado que el PP lo que hace es "pedir información y la máxima colaboración para garantizar que se les atiende de la mejor manera y con las máximas garantías".

"Es una diferencia muy sustancial", ha dicho para insistir en que la Xunta, con el objetivo de "garantizar la mejor atención", quiere que se haga un "reparto equilibrado y que no se deje al margen a alguna comunidad por intereses políticos y puramente espurios".