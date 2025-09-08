Rueda no descarta hacer cambios en un futuro en la gestión forestal de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha señalado este lunes que no descarta introducir cambios en la política forestal de la comunidad en el futuro, a raíz de la gestión de los incendios que el pasado mes de agosto arrasaron miles de hectáreas en el territorio.

Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno, en respuesta a las preguntas de los medios. "Es una decisión que requiere un análisis sosegado", subrayó Rueda, antes de añadir que "ahora mismo hay cosas más urgentes que atender".

Respecto a las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán, que acusó a la Xunta de frivolizar con el impacto de los incendios, el presidente gallego replicó que lo que debe evitarse precisamente es "frivolizar con el impacto" que han tenido los fuegos.

En cuanto al número de hectáreas calcinadas, Rueda apuntó que la temporada todavía no ha terminado y que prefiere esperar a su conclusión para cerrar las cifras definitivas. "Algunos dan a entender que cuantas más hectáreas ardan, mejor para sus intereses", reprochó.