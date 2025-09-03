La Xunta de Galicia critica el Pacto contra el Cambio Climático como un "refrito" de medidas del 2022

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha tachado de "refrito espeso" el decálogo de medidas presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del nuevo Pacto de Estado contra el Cambio Climático.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Vázquez ha criticado que las medidas se presentaron en 2022 y que "no se plasmó absolutamente en ningún tipo de acción en el territorio".

La responsable autonómica se ha expresado así este miércoles durante una visita a la aldea de O Couto, en Ponteceso (A Coruña), donde ha supervisado los resultados del proyecto Couto Florido.

Considera que el Gobierno trata de "ocultar" su "inoperancia, incompetencia e incoherencia". Concretamente, se ha referido a la falta de explicaciones de la propuesta de España para optar a los 9.000 millones de euros que corresponden al país del Fondo Social para el Clima que habilitó Europa.

Sobre esto, ha recordado que los proyectos deberían haberse presentado a 30 de junio, "de la mano de las Comunidades Autónomas". "Y una vez más, nos da la espalda", ha lamentado, apostillando además que "Galicia hizo su trabajo" presentando 60 iniciativas en mayo por valor de más de 2.000 millones de euros.

"Transcurridos dos meses no sabemos absolutamente nada", ha reprochado, algo que, ha apuntado, ya trasladó a la vicepresidenta tercera.

Avanza que, si no reciben explicaciones, recurrirán a Europa para preguntar qué está ocurriendo y "denunciar la situación". "Que dejen de dar vueltas. Se tiene que plasmar en proyectos, en presupuestos. Y no poner disculpas de forma reiterada", ha afirmado.