Dos brigadistas y el bombero heridos en los incendios forestales en Galicia, ingresados sin cambios

Tres profesionales que resultaron dañados por el fuego trabajando en la extinción de los incendios forestales y que se encuentran ingresados en el CHUAC de A Coruña continúan en el centro hospitalario, en concreto en la unidad de quemados, tratando de recuperarse de las heridas.

Así, un brigadista permanece en estado muy grave. Se trata de joven de 18 años, que tiene afectado el 40% del cuerpo con quemaduras de tercer grado y además sufrió una intoxicación por inhalación de humo.

Los otros dos profesionales presentan un estado grave, con diferentes porcentajes de afección al cuerpo. El brigadista de 26 años presenta quemaduras de segundo grado que afectan al 15% del cuerpo, y también sufrió intoxicación por inhalación de humo.

Por su parte, el bombero de 46 años tiene afectado el 10% del cuerpo con quemaduras de segundo grado, habiendo tenido también consecuencias derivadas de la inhalación del humo combatiendo el incendio.

Galicia no tiene, desde ayer, incendios forestales activos de más de 20 hectáreas tras una incesante lucha de casi un mes contra ellos, especialmente en la provincia de Ourense, donde se han registrado los tres de mayor extensión y que han pasado a ocupar los puestos más elevados en la relación de incendios forestales gallegos desde que se recogen datos.