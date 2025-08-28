Incendios en Galicia: extinguido el foco de Carballedo y contenido el de Carballeda de Valdeorras

Efectivos aéreos de los bomberos durante las labores de extinción del incendio de Avión, a 25 de agosto de 2025, en Avión, Ourense Adrián Irago - Europa Press

La ola de incendios que asola Galicia desde hace dos semanas parece que comienza a dar tregua. Este miércoles se ha conseguido extinguir el incendio que afectaba al concello lucense de Carballedo.

Además, se ha conseguido estabilizar uno de los focos activos de Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que comenzó el lunes, día 18, y entró a Galicia desde Castilla y León, y que calcina 5.000 hectáreas.

También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de A Mezquita (10.000 hectáreas), Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas).

Así se desprende de la última información trasladada por la Consellería do Medio Rural, que recoge que continúa activo el incendio de A Pobra do Brollón, que continúa en 900 hectáreas.

En cuanto a la provincia de Ourense sigue activo el fuego de Avión, en la parroquia de Nieva, que se inició en la tarde de este pasado domingo, afecta a un total de 250 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Estabilizados y controlados

Por otro lado, permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas); el de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas); y el de Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas).

Asimismo, se mantienen controlados los fuegos de Maceda (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).