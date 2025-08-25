El brigadista de 23 años, herido durante los incendios de Galicia, recibe el alta en el CHUAC

El parte médico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), emitido este 25 de agosto, ha actualizado el estado de salud de los cuatro profesionales que resultaron gravemente heridos durante los recientes incendios forestales que azotaron a Galicia.

De los cuatro afectados, uno ha recibido el alta hospitalaria y tres permanecen ingresados en la Unidad de Quemados.

El brigadista de 23 años, que había sufrido quemaduras de segundo grado en un 15 % de su cuerpo, ha evolucionado favorablemente y, tras superar una intoxicación por inhalación de humo, ha sido dado de alta.

En cambio, el brigadista de 18 años sigue en estado muy grave. Las quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo, junto con la intoxicación por humo que aún persiste, mantienen su pronóstico crítico. La evolución de su estado sigue siendo incierta, pero se mantiene estable en cuanto a sus constantes vitales.

El brigadista de 26 años y el bombero de 46 años también se encuentran hospitalizados. Ambos tienen quemaduras de segundo grado en el 15 % y 10 % de su cuerpo, respectivamente. Aunque ambos han superado la intoxicación por humo, su estado sigue siendo grave, aunque con pronóstico estable.