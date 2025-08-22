Dos investigados como presuntos autores de los incendios de Folgoso do Courel y Monterroso (Lugo)

La Guardia Civil imputa en calidad de investigados a un hombre portugués, de 37 años, y a un vecino de Monterroso, de 30 años, como presuntos autores de dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave en Folgoso do Courel y en Monterroso.

Los agentes adscritos al EMIIF (equipo multidisciplinar de investigación de incendios forestales) iniciaron una investigación policial para esclarecer la autoría de dos incendios forestales ocurridos en los términos municipales de Folgoso do Courel (iniciado el 5 de agosto) y Monterroso (comenzó al día siguiente, miércoles 6).

Durante la investigación, los agentes constataron que el origen del incendio de Folgoso do Courel está en los trabajos de aprovechamiento forestal que se realizaban en la zona con una máquina cortadora- procesadora de árboles. El fuego de Monterroso, por otra parte, habría comenzado tras un escape de una quema sin autorización administrativa.

Las personas investigadas en el primer semestre como presuntos autores de un delito de incendio forestal fueron, en su mayoría, por imprudencias. Las causas más habituales son el incumplimiento en las condiciones impuestas en la autorización o comunicación en la realización de quemas, imprudencias en trabajos forestales y dolo.