Fin al buen tiempo: una DANA impactará sobre Galicia con lluvias localmente intensas este domingo

Situación el domingo por la tarde, con la vaguada empezando a formar la DANA y algunos chubascos eltiempo.es

Tras un agosto marcado por las altas temperaturas, las sucesivas olas de calor y todos los incendios que ha conllevado, los últimos días del mes parece que darán un giro de 180º. Según las previsiones, se espera que este fin de semana caiga una DANA en España, en concreto, todo el norte peninsular, dejando tormentas veraniegas en ciertos puntos del país.

Se espera que la aparición de estas lluvias ayude a controlar los incendios que arrasan diferentes territorios de Galicia, varios de ellos todavía activos y calcinando más hectáreas a su paso. Será el domingo cuando aparezcan estas posibles lluvias en terreno gallego, después de un sábado tranquilo con chubascos dispersos en zonas de montaña del noreste.

La DANA marcará el tiempo este fin de semana

La AEMET ha informado hace unas horas de lo que se espera en diferentes zonas de España en los próximos días. La última semana de agosto estará marcada por una atmósfera muy activa y una alta incertidumbre en el pronóstico por la llegada este domingo de una DANA.

A partir del lunes 25, "sin una tendencia clara en cuanto a las lluvias, podrían ser superiores a las normales en puntos de Galicia e inferiores en amplias zonas del este peninsular", informan desde el blog oficial.

Así, se sabe que este sábado será una jornada tranquila, con algunas tormentas dispersas en zonas montañosas del noreste.

En cuanto a las temperaturas, las máximas sufrirán un leve ascenso en casi todo el país. Desde eltiempo.es informan que "en el norte, la subida podría alcanzar los 4 ºC a 6 ºC en zonas de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra".

"El domingo el panorama cambiará radicalmente, con la llegada de un frente tormentoso que dejará lluvias localmente intensas en Galicia", tal y como indican en eltiempo.com. Además, a lo largo del día, las precipitaciones se irán extendiendo a otras regiones.

El lunes continuarán los chubascos irregulares y moderados en Galicia, así como en el Sistema Central, parameras de Guadalajara y la vertiente cantábrica. En contraste, gran parte del sur y suroeste peninsular quedarán fuera de este episodio.

El lunes las lluvias serán menos intensas, aunque persistirán algunos chubascos en el Cantábrico oriental, Navarra y el Pirineo oscense.

El huracán Erin

El huracán Erin, el primero de la temporada atlántica, llegará debilitado a las cercanías de Galicia en forma de borrasca a partir del 27 de agosto. Aunque no se espera un impacto directo como ciclón tropical, sí provocará un notable cambio de tiempo en la comunidad, con un descenso de temperaturas, lluvias localmente intensas y viento fuerte.

La combinación de esta borrasca con otros fenómenos atmosféricos podría aumentar la inestabilidad, por lo que es recomendable seguir con las actualizaciones de los servicios meteorológicos.