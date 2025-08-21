Renfe confirma que los trenes en la línea Madrid-Galicia circularán este jueves con "normalidad"

Renfe ha anunciado que a partir de este jueves los trenes habituales circularán con normalidad en sus horarios programados en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, al mismo tiempo que ha subrayado que si fuese necesario "se prevé reforzar el servicio con trenes especiales para facilitar los desplazamientos y atender la demanda acumulada".

Así lo ha comunicado Renfe en su cuenta de 'X', tras la reanudación del servicio de esta línea, cortada desde hace siete días, que ha vuelto a estar operativa a las 17:00 horas de este miércoles, tras la mejora de la evolución de los incendios en Galicia y Castilla y León.

La compañía ferroviaria ha confirmado que un tren saldrá con normalidad de Madrid a las 10:30 horas, con parada en Zamora y la llegada está prevista en Ourense a las 12:45 horas.

En sentido contrario, un tren con origen Ourense arrancará su viaje a las 17:30 con parada en Zamora y llegada a Madrid programada a las 19:45 horas.

Además, Renfe ha avisado que se reforzarán "con más plazas" el tren Madrid-Ourense de las 13:30 horas y el tren Ourense-Madrid de las 12:57 horas.