Incendios en Galicia: 11 personas detenidas y 22 investigadas desde julio por provocar fuegos

La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 11 personas desde julio como presuntas causantes de varios incendios forestales en Galicia. Ambos cuerpos, que investigan el origen de estos fuegos que están arrasando la comunidad autónoma y en particular Ourense y Lugo, también han investigado a 22 ciudadanos por provocar fuegos en diversos municipios.

Los equipos especializados de las Fuerzas de Seguridad mantienen abiertas investigaciones para esclarecer el origen de los incendios de Galicia e identificar a los autores de los que han sido provocados. Iniciar un fuego forestal puede acarrear penas de cárcel de 20 años según su peligrosidad y los daños personales y materiales que cause.

Varias detenciones en las últimas semanas

Guardia Civil y Policía Nacional han informado en las última semanas de varias detenciones. Una de ellas es la de un hombre de 46 años, vecino de Goián (Tomiño) y con numerosos antecedentes por delitos contra la seguridad vial, fue detenido el pasado viernes como presunto responsable de un incendio forestal, aunque se le vincula con el origen de varios fuegos entre 2017 y 2024.

Uno de los últimos detenidos ha sido un hombre de 47 años, presunto autor del incendio ocurrido en el municipio ourensano de Vilardevós y que afectó a más de 500 hectáreas. Un menor de edad fue detenido en Santiago de Compostela por provocar varios incendios en las zonas de Vidán y A Rocha, tras lo que Fiscalía ha ordenado su ingreso en un centro de internamiento de menores.

Uno de los casos más sonados ha sido la detención de un vecino de Petín que fue puesto en libertad poco después, aunque en calidad de investigado. El hombre, acusado de iniciar un fuego en O Seixo (O Bolo), recibió el apoyo de sus vecinos, que consideran injusto el arresto y señalan que el varón es un "cabeza de turco".

Quien sí ha ingresado en prisión provisional es el hombre acusado de causar el fuego forestal de Oímbra, investigadopor un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños. El varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractorcuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.