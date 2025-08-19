La falta de trenes por el fuego en Galicia y León dispara el alquiler de coches: "Es una locura"

Con la circulación de trenes entre Madrid y Galicia suspendida desde el martes pasado por la propagación de los incendios en las provincias de Ourense, León y Zamora, las más castigadas este mes de agosto, los planes de desplazamiento de muchos viajeros se alteran drásticamente.

Avión, autobús y turismo de alquiler son las alternativas a las que hay que recurrir para regresar a casa o para acudir a los destinos elegidos para pasar las vacaciones, en el caso de que la ola de incendios no haya hecho desistir de los planes previstos para optar por las cancelaciones.

Ya desde el miércoles de la pasada semana las empresas de alquiler de vehículos han notado "sin ninguna duda" un incremento de la demanda. "El verano es temporada alta, pero con los fuegos de este año la solicitud de coches es una locura", apuntan desde una de estas empresas con oficina en A Coruña.

Añade esta compañía que el domingo 17 de agosto muchos más clientes de lo habitual solicitaron un turismo de alquiler para desplazarse fundamentalmente a Madrid al no poder usar sus billetes de tren reservados. Es el perfil más común de usuarios estos días, tanto parejas como familias más numerosas.

La alarma por los incendios forestales no solo ha hecho que se opte por el alquiler de vehículos para volver a casa al no poder usar el tren desde alguna estación gallega, sino también para viajar a Galicia desde la capital u otras zonas del norte peninsular.

Desde el servicio de reservas de Europcar, con oficina en la estación de ferrocarril de San Cristóbal de A Coruña y en otras de Galicia, señalan que ha habido usuarios que han interrumpido sus vacaciones de camino a Galicia y devuelto el vehículo o que lo han entregado en mitad del viaje debido a averías o desperfectos ocasionados con los fuegos declarados en territorios por los que han circulado.

"A partir del jueves pasado la demanda se disparó. Es difícil calcular en qué volumen, porque unos clientes devuelven el coche y otros recurren al alquiler al no poder regresar a sus casas de otra manera", aseguran en Europcar. La oferta, aunque reducida estos días, no corre peligro: "Hay vehículos disponibles".

Estancias más largas o espera en la estación

La crisis de los incendios mantiene en vilo a quienes tienen billete de tren y no pueden viajar, tanto en estos días en los que las estaciones en Galicia están sin servicio como en los próximos, ya que se desconoce cuándo permitirá la situación reanudar la normalidad de los servicios ferroviarios.

Otros viajeros que no han recurrido a la solución del vehículo de alquiler han preferido prolongar sus estancias en los destinos que han escogido para veranear o incluso han pasado la noche en la estación, como hizo un grupo de personas estos días en San Cristóbal a la espera de conocer si podrían usar sus billetes y viajar.