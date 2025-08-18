Galicia registró en lo que va de agosto 492 incendios, según la conselleira do Medio Rural

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha sido muy precisa este lunes en lo que respecta al número de fuegos forestales registrados en la comunidad desde el 1 de agosto.

Así, a día 18, ha concretado que, en lo que va de mes, Galicia ha registrado un total de 492 incendios.

Así lo ha trasladado en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press. "Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, de 30 a 35 incendios diarios que se apagan prácticamente todos ellos", ha transmitido.

"Hemos registrado 492 incendios solo en lo que va de agosto, 370 incendios más de los que hubo el año pasado", ha remarcado.

Lo ha hecho en la misma jornada en la que, en una visita a Ourense para comprobar la evolución de los fuegos, ha señalado que la tarea de extinción de los grandes incendios que afectan a Ourense va "un poquito mejor".

Aún así, ha insistido en que son necesarios más medios y ha demandado un "esfuerzo" al Gobierno central para que aporte más recursos.