Continúan los cortes al tráfico en Ourense en la OU-1009 y la A-52, con uno de sus accesos reabiertos

La oleada de incendios descontrolados que atraviesa la provincia de Ourense obliga a mantener las medidas de protección a la ciudadanía, donde sigue activada la Situación 2 a nivel provincial. permanecen interrumpidos.

Así, continúan los cortes al tráfico en carreteras de Ourense, donde puntos de la A-52 y la OU-1009

El Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) informa, en su última actualización a las 13.00 de este domingo, de que el tráfico continúa interrumpido en la A-52, entre los kilómetros 257 y 261. Con todo, se ha abierto ya el acceso de la autovía en el kilómetro 155 (Vilardevós).

Por otra parte, la OU-1009 cortada en el kilómetro 1 (Cabreiroá - Vilar de Cervos), mientras que la OU-533 ya fue abierta al tráfico en el punto kilométrico 1 (O Bolo).

El 112 Galicia recuerda que, tras emitirse el Es-Alert de forma preventiva y enviar la alerta con indicaciones e instrucciones ante el avance de los fuegos, las acciones de protección siguen vigentes para garantizar la seguridad de las personas.