Vimianzo (A Coruña) denuncia haber encontrado material explosivo en el monte

El ayuntamiento de Vimianzo ha publicado en su perfil en la red social Instagram que "esta mañana se han encontrado restos de material explosivo en un monte de una parroquia de Vimianzo".

Ante este hallazgo, desde el gobierno municipal invitan a que cualquier persona que encuentre algo así, o similar, se ponga en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad a la mayor brevedad posible.

En medio de una ola de incendios forestales como la que está azotando Galicia en los últimos días, este tipo de hallazgos refuerzan la hipótesis de que muchos de ellos son provocados por la acción del ser humano.

Con la gran mayoría de focos activos en Ourense, Galicia se encuentra en la peor situación en cuanto a incendios forestales de los últimos años.