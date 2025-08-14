La "simultaneidad" de los incendios preocupa a la UME: "Es una situación absolutamente excepcional"

El capitán del Ejército y portavoz de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Omar Queipo, ha señalado que lo que más preocupa actualmente en la ola de incendios que está afectando a España es la "simultaneidad" de los fuegos, algo que lleva a una "presión excesiva" de los dispositivos de extinción.

En declaraciones al programa Malas Lenguas en 'TVE', recogidas por Europa Press, el portavoz de la UME, conectado desde Ourense, ha asegurado que la situación general en este momento impide que se puedan "aportar todos los recursos a un solo incendio" y que no se pueda concentrar en un solo episodio "toda la atención y todos los esfuerzos".

"Es una situación absolutamente excepcional y lo único que puedo decir es que tanto la Unidad Militar de Emergencias como los dispositivos de las comunidades autónomas estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño en tratar de paliar las consecuencias de estos incendios", ha subrayado Queipo.

Además, ha remarcado que el mayor riesgo al cual se enfrentan las localidades afectadas por los incendios en este momento en Ourense, León y Zamora, es "la afección que tienen los frentes de llama sobre las poblaciones, sobre los bienes y sobre las vidas de los ciudadanos.

Por último, preguntado por las previsiones que desde la UME se mantienen para las próximas horas, Queipo ha confirmado que la situación meteorológica de "altísimas temperaturas, bajísima humedad y fuertes rachas de viento", seguirá siendo "una causa de preocupación", tanto para los dispositivos de extinción como "para todos los ciudadanos".