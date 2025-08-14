Los incendios de Ourense vuelven a interrumpir la circulación de trenes entre Galicia y Madrid

Renfe se ha visto obligada a interrumpir el tráfico entre Galicia y Madrid. El tráfico había sido restablecido esta mañana de jueves sobre las 09:45 tras la cancelación de todos los trenes ayer por la tarde debido al avance del fuego de los incendios en la provincia de Ourense. Cabe destacar que este jueves comienzan los desplazamientos por el puente de agosto.

Así, lo han informado a través de su cuenta en 'X' sobre las 11:49 de este jueves, indicando que: "Por orden de Protección Civil de Castilla y León, debido a la reactivación del incendio, se interrumpe la circulación entre Puebla de Sanabria y Ourense".

De esta manera, la compañía ferroviaria señala que los trenes que se encuentran en trayecto serán apartados en estaciones hasta que se garantice la reanudación de la circulación.

A su vez, ha indicado que "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según la última actualización, publicada a las 07:30 horas en redes sociales.

Asimismo, anunció el miércoles que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado".

Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.