Incendios en Galicia hoy, en directo: Galicia se enfrenta al segundo mayor incendio de su historia, con 10.500 hectáreas

La ola de incendios en Galicia sigue imparable y la superficie arrsado ya supera las 22.000 hectáreas, siendo Ourense la provincia más afectada. Allí permanece activa la situación 2.

Según los datos provisionales ofrecidos por la Consellería do Medio Rural este jueves, la superficie arrasada casi se duplica en las últimas horas respecto a la información facilitado en la jornada de ayer.

Así, son siete los incendios activos en la provincia de Ourense, cuatro de ellos grandes fuegos forestales que queman miles de hectáreas.

La voracidad de las llamas ha obligado, una noche más, a realizar evacuaciones y confinamientos. Es el caso del municipio ourensano de Monterrei. También obligó a confinar a los vecinos de la parroquia de Bustelo, en Vilardevós. También en Vilaseco da Serra, que ayer mismo ya pudieron volver a sus casas tras ser desalojados a causa de los fuegos.

Y todo esto en una jornada, la de hoy jueves, con alerta naranja en la zona del río Miño en la provincia de Ourense, al esperarse temperaturas que alcanzarán los 39 grados.

Además, el sur de Lugo junto con el sur, noroeste y zona de Valdeorras de Ourense, además del área del Miño en Pontevedra estarán en nivel amarillo, con temperaturas de hasta 37 grados.