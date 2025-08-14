Incendios en Galicia hoy, en directo: Galicia se enfrenta al segundo mayor incendio de su historia, con 10.500 hectáreas
La ola de incendios sigue imparable, con más de 23.000 hectáreas arrasadas. Además, la unión de dos focos en Chandrexa crea el segundo mayor incendio de la historia de Galicia, al alcanzar las 10.500 hectáreas
La ola de incendios en Galicia sigue imparable y la superficie arrsado ya supera las 22.000 hectáreas, siendo Ourense la provincia más afectada. Allí permanece activa la situación 2.
Según los datos provisionales ofrecidos por la Consellería do Medio Rural este jueves, la superficie arrasada casi se duplica en las últimas horas respecto a la información facilitado en la jornada de ayer.
Así, son siete los incendios activos en la provincia de Ourense, cuatro de ellos grandes fuegos forestales que queman miles de hectáreas.
La voracidad de las llamas ha obligado, una noche más, a realizar evacuaciones y confinamientos. Es el caso del municipio ourensano de Monterrei. También obligó a confinar a los vecinos de la parroquia de Bustelo, en Vilardevós. También en Vilaseco da Serra, que ayer mismo ya pudieron volver a sus casas tras ser desalojados a causa de los fuegos.
Y todo esto en una jornada, la de hoy jueves, con alerta naranja en la zona del río Miño en la provincia de Ourense, al esperarse temperaturas que alcanzarán los 39 grados.
Además, el sur de Lugo junto con el sur, noroeste y zona de Valdeorras de Ourense, además del área del Miño en Pontevedra estarán en nivel amarillo, con temperaturas de hasta 37 grados.
La situación del fuego en Galicia: Ourense arde en un día con mucha dificultad
La Xunta de Galicia mantiene como activos varios incendios en la provincia ouresana y sigue trabajando para su extinción
Tercer incendio en una semana en el Monte de San Pedro, en A Coruña
Los bomberos se han desplazado a las 20:39 a la Estrada de Os Fortes para atajar un nuevo incendio en esa zona
Detenido un hombre por el incendio forestal de Oímbra (Ourense)
El incendio que provocó ha ocasionado heridas a tres brigadistas y calcinado más de 5.000 hectáreas de monte
Andalucía envía medios aéreos y terrestres para apoyar la lucha contra el fuego en Galicia
Son un helicóptero Súper Puma, dos grupos Brica, un encargado de logística y tres vehículos de apoyo
Reabierta la A-52 tras estar interrumpida la circulación entre Xinzo y Benavente, en Ourense
Esta autovía también está reabierta entre Verín y Trasmirás, en ambos sentidos. La Guardia Civil hizo un llamamiento a la sociedad a ser responsable
La "simultaneidad" de los incendios preocupa a la UME: "Es una situación absolutamente excepcional"
La Unidad Militar de Emergencias está especialmente preocupada porque el fuego pueda generar daños personales y a los bienes de las personas
Monterrei (Ourense) sufre nuevos confinamientos por los incendios forestales
Un brigadista ha tenido que ser atendido debido a quemaduras en una mano. Además, dos bomberos portugueses sufren un golpe de calor
Sumar Galicia pide a la Xunta que solicite al Estado el nivel tres de emergencia por los incendios
Paulo Carlos López, secretario xeral del mvimiento Sumar en Galicia, ha pedido a la Xunta que solicite al Gobierno central el nivel tres de emergencia ante los incendios forestales que se registran especialmente en la provincia de Ourense.
Esta formación es extraparlamentaria en Galicia, tras no obtener representación la candidatura que encabezó Marta Lois en las elecciones del 2024.
Más de 1.000 vehículos retenidos en la A-52, cortada entre Xinzo y Benavente, y la Guardia Civil pide responsabilidad
La autovía A-52, que une Galicia con Castilla y León, se encuentra totalmente cortada desde Xinzo a Benavente por la oleada de incendios sin control que afecta a la provincia de Ourense.
Ante esto, la Guardia Civil ha emitido un comunicado y ha hecho un llamamiento a la sociedad a ser responsables y ha detallado que hay más de 1.000 vehículos retenidos.
Durante la jornada de este jueves los incendios han provocado cortes en varios puntos de la autovía de las Rías Baixas, así como en la N-525.
Jácome denuncia "discriminación eterna" a Ourense y afirma que los "fuegos voraces" podrían evitarse con prevención
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha denunciado que los ourensanos están "eternamente discriminados" y afirma que los "fuegos voraces" podrían haberse evitado con prevención.
En un mensaje publicado en la red social X, que inicia subrayando que "encima de burros, apaleados", Jácome ha definido a Ourense como "la cenicienta de Galicia y España".
En esta línea se ha referido a los incendios de la provincia, en concreto el de Chandrexa de Queixa, por ser "el segundo mayor incendio de la historia de Galicia". Asimismo, ha asegurado que los ourensanos son "castigados por fuegos voraces que pudieron evitarse con medidas de prevención decididas que nunca desplegaron, ni el Estado ni la Xunta".
Alfonso Rueda cifra en más de mil personas los efectivos que trabajan en Ourense
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha visitado esta tarde la sede del distrito forestal XIV de Verín-Viana junto a la conselleira de Medio Rural, Maria José Gómez.
Allí informó de que actualmente trabajan 30 medios aéreos y casi mil personas en la provincia.
Además, avanzó que ya están trabajando los dos hidroaviones procedentes de Francia, a quien agradeció su cesión.
La Xunta prohíbe cazar en la provincia de Ourense mientras se mantenga el nivel de emergencia por incendios
La Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha firmado una resolución por la que se prohíbe toda actividad cinegética en la provincia de Ourense mientras se mantenga activo el nivel 2 de emergencia o superior por los incendios forestales.
Tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa, esta medida saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el próximo lunes. Por eso, el Ejecutivo autonómico insta a la ciudadanía a actuar con la máxima precaución mientras no entre en vigor y pide no correr riesgos innecesarios ante la situación de emergencia que se vive en la provincia
Así, el Gobierno gallego apela a la responsabilidad de la ciudadanía e insiste en evitar realizar cualquier actividad de caza en la provincia con el objetivo de velar por la seguridad de las personas.
La decisión está amparada en la Resolución del 10 de abril de 2025 por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 2025-2026, que permite modificar los períodos de caza cuando haya razones o circunstancias especiales que así lo justifiquen, como es el caso.
La Fiscalía de Galicia insta a valorar medidas como la prisión provisional para los incendiarios
La fiscal delegada señala dos puntos clave: pertenecer al entorno rural afectado y conocer sobradamente el monte que arde
ÚLTIMA HORA: Suspendidos todos los trenes entre Galicia y Madrid durante la jornada de hoy, jueves
La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid no se reucperará a lo largo del día de hoy, tal y como ha inforamdo Rende. Los trenes que unen Galicia con Madrid no circularán ahsta nuevo aviso debido a la situación de los incendios en Galicia.
ACTUALIZACIÓN 18:00:
Suspendidas todas las circulaciones entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de hoy debido a la evolución de los incendios que afectan a este trayecto.

Arden casas y coches en Monterrei: "Es la peor situación que vi en 20 años, se prevén 48 horas muy duras"
Arden casas, naves y coches en la aldea de Caridade, en el municipio ourensano de Monterrei, fruto del incendio de Oímbra, parroquia de A Granxa, que ha afectado a una superficie de 5.000 hectáreas de dicho municipio. "Es la peor situación que vi en 20 años de trabajo, se prevén 48 horas muy duras", comenta un brigadista de Verín a Europa Press.
Tal y como ha confirmado, la situación en Caridade es "muy crítica", ya que han ardido coches, animales y alguna nave. Algo que, destaca, "nunca había pasado en Galicia". Esto, ha sucedido en el contexto de una noche en la que fue necesario desalojar a 27 vecinos de Albarellos. Además, fueron confinados los lugares de Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa.
El fuego se inició a las 14.39 horas del martes y para su extinción se movilizaron por ahora 13 técnicos, 35 agentes, 53 brigadas, 35 motobombas, 2 pas, 4 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 8 aviones. También se incorporaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, lo harán dos hidroaviones franceses.
En palabras del brigadista ourensano, "el colapso del servicio es total", pero tampoco cree que "se pueda hacer mucho más fuera de un modelo de gestión distinto", por lo que hay que "dejar pasar los días y que mejore la situación" y, de cara al futuro, "cambiar el modelo preventivo".
Los vientos cambiantes están suponiendo una dificultad añadida para los servicios de extinción. "Hace dos noches en Vilardevós tuvimos un accidente por este motivo, ardieron dos coches y me quemé un lado de la cara", señala. No obstante, ha admitido que dentro de la situación "están teniendo suerte".
Un bombero forestal, sobre la situación de los incendios en Galicia: "No damos abasto"
El amplio número de focos que se están registrando obliga a actuar con celeridad, pero las condiciones meteorológicas no están ayudando. Los equipos tratan de proteger tanto a las personas como a las infraestructuras no forestales
La Guardia Civil detiene a dos hombres como presuntos autores de ocho incendios forestales en Galicia
Obtenían cable de cobre del tendido telefónico y liberaban el plástico que lo recubre a través de quemarlo en lugares apartados, lo que acabó provocando los incendios por dejar la zona sin atención
Brigadistas de Laza (Ourense) denuncian posibles sanciones por negarse a hacer menos horas de descanso
"Castigar a quienes salvan vidas es un insulto a toda la sociedad", han denunciado a través de redes sociales
Renfe recomienda no acudir a las estaciones de tren debido a la situación de incertidumbre
Ante las situaciones de caos que se viven en mucahs estaciones Renfe recomienda no acudir a las mismas. "Dado que no podemos garantizar la prestación del servicio y pensando en tu comodidad, recomendamos no desplazarte a las estaciones", dice un mensaje publcicado en redes sociales.
Debido a la reactivación de los incendios en Galicia, Renfe mantiene habilitados los cambios y anulaciones sin coste para todos los trayectos entre Madrid, Ourense y Zamora.

Las perspectivas ante los incendios no son optimistas, según Rueda: "Daremos con los culpables"
"Si hay tramas o no hay tramas, yo tengo mis propias teorías, pero las teorías valen de poco, lo que importa es lo que determina la justicia", ha asegurado el presidente de la Xunta respecto al origen de los fuegos