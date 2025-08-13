Los niños de A Coruña confinados tras el incendio de Chandrexa de Queixa pueden regresar a casa

A los pies de la estación de esquí de Manzaneda, en la zona de Chandrexa de Queixas, un incendio forestal ha perturbado la tranquilidad de un campamento destinado a niños y niñas, donde estaban disfrutando de verano varios menores de A Coruña.

Debido a esta incidencia, los pequeños han pasado la noche confinados en el propio campamento por seguridad y, ya desde esta mañana, se está organizando la salida para que puedan regresar a sus casas.

En concreto, han empleado uno de los apartamentos destinados a esta actividad, además del campo de fútbol, que estaba libre de humo.

Las autoridades instaron a los padres a no acudir a recogerlos en la madrugada debido al riesgo que se podía generar, al estar cercano uno de los focos del incendio.