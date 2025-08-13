Los incendios arrasan Galicia: más de 8.000 hectáreas calcinadas en una ola sin control

Un helicóptero trata de extinguir el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

La ola de incendios que arrasa Galicia sin control ha calcinado ya más de 8.000 hectáreas, sin tener en cuenta los fuegos ya extinguidos. Ourense es la provincia más afectada y permanece en Situación 2, con evacuaciones, confinamientos y varios heridos durante la madrugada, mientras que en A Coruña no queda ningún incendio activo.

La superficie afectada por los incendios aumenta hasta las 11.000 hectáreas en lo que va de verano, según las cifras de la Consellería do Medio Rural, que solo comunica datos de fuegos superiores a 20 hectáreas.

El gran incendio de Chandrexa de Queixa, parroquia de Requeixo, calcina ya 4.500 hectáreas. Es el peor en lo que va de año en Galicia por la dificultad que entraña su extinción y está cerca de duplicar todo lo quemado en la comunidad a lo largo de 2024 (más de 2.600 hectáreas). También en Chandrexa hay otro gran incendio forestal que quema 500 hectáreas en la parroquia de Parafita.

El segundo fuego sin control en entidad es el Maceda, parroquia de Santiso, con 1.700 hectáreas. Los vecinos de A Palela, en este municipio, permanecen sin poder volver a sus viviendas esta mañana de miércoles debido a los incendios.

Otro incendio que permanece activo es el de Oímbra, parroquia de A Granxa, con más de 200 hectáreas quemadas. Tres brigadistas resultaron heridos ayer mientras participaban en las labores de extinción y actualmente permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

La parroquia A Esculqueira (100 hectáreas), en A Mezquita, registra un incendio que provocó cortes en la autovía A-52, cuya circulación está ya restablecida,; mientras que el de Dozón, parroquia de O Castro (300 hectáreas), provocó cortes en la autovía y carretera que unen Santiago y Ourense.

Incendios estabilizados y controlados

La Xunta da por estabilizados, todavía sin controlar, los incendios en los municipios de: Ourense, parroquia de Seixalbo (50 hectáreas), que provocó el corte de la vía del tren por un fuego supuestamente provocado por el propio tren; Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Vilardevós, parroquia Moialde (40 hectáreas).

Los fuegos de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas); y Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas) están controlados pero no extinguidos. Sí quedó extinguido a las 1:42 horas de la madrugada del miércoles el incendio de Cartella, parroquia de Anfeoz (14,6 hectáreas).

Los incendiarios "no quedarán impunes"

Este miércoles, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, se encuentran haciendo seguimiento de la ola de incendios en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Ourense.

Precisamente, Pedro Blanco destacó de nuevo "la colaboración total" del Ejecutivo central con la Xunta para hacer frente a la ola de incendios: "Ponemos a disposición de Galicia todos los recursos estatales disponibles. Repito, todos" El delegado del Gobierno lanzó, además, un mensaje de unidad entre las administracines con el objetivo de "proteger lo nuestro".

Blanco extendió la colaboración a la investigación de las causas de los incendios y a la identificación de los incendiarios, a la vez que advirtió: "No quedarán impunes". El delegado del Gobierno, por último, agradeció el trabajo de los efectivos desplazados y mostró su solidaridad con los vecinos afectados.