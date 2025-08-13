El fuego avanza sin control en Galicia: aumentan a 11.500 las hectáreas arrasadas

La ola de incendios sigue sin control en Galicia. El fuego sigue avanzando y ya ha calcinado más de 11.500 hectáreas, principalmente en Ourense, que mantiene declarada la Situación 2 a nivel provincial.

Según la última actualización de la Consellería do Medio Rural, con datos de las 13:30 horas, el fuego declarado en la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ha quemado ya 4.500 hectáreas. Es el peor incendio en lo que va de 2024 en Galicia y, por sí solo, casi duplica toda la superficie calcinada en la comunidad durante el año (más de 2.600 hectáreas).

En el mismo municipio arde otro gran incendio forestal, en la parroquia de Parafita, que alcanza ya las 1.500 hectáreas.

La noche ha sido especialmente dura, con evacuaciones por amenaza a viviendas, confinamientos y varios heridos, entre ellos bomberos municipales de Oímbra y un brigadista de la Xunta.

Con estos datos, la superficie quemada este verano en Galicia supera las 14.500 hectáreas, según la Consellería, que solo facilita cifras de fuegos de más de 20 hectáreas.

Otros grandes incendios activos

El segundo incendio más grave es el de Maceda, parroquia de Santiso, con 1.700 hectáreas arrasadas. Le sigue el de Oímbra, en A Granxa, que en pocas horas ha crecido en cientos de hectáreas hasta alcanzar las 1.500. En este municipio han ardido tres casas.

También continúan activos:

A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (1.000 hectáreas), con cortes en la A-52 y el desalojo de una residencia de mayores.

Dozón, parroquia de O Castro (400 hectáreas), que obligó a cortar la autovía y la carretera entre Santiago y Ourense.

Incendios estabilizados

Medio Rural da por estabilizados, aunque aún sin controlar, los fuegos en:

Ourense, parroquia de Seixalbo (100 hectáreas), que provocó el corte de la vía del tren por un fuego supuestamente causado por chispas de un convoy.

Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas).

Samos , parroquia de Santalla (200 hectáreas).

Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas).

Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas).

Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas).

Incendios controlados y extinguidos

Están controlados, pero aún sin extinguir, los incendios de:

A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas).

A Estrada , parroquia de Souto (20 hectáreas).

Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas).

Sí ha quedado extinguido a las 01:42 horas de este miércoles el fuego de Cartelle, parroquia de Anfeoz, que quemó 14,6 hectáreas.