A Coruña, única provincia de Galicia sin incendios forestales activos
Ourense sigue siendo el lugar con mayor incidencia tras varias jornadas con muchas afecciones a nivel autonómico
La Consellería de Medio Rural ha confirmado que A Coruña es la única provincia de Galicia que no tiene a esta hora ningún incendio forestal activo.
De esta forma, tras haber tenido que afrontar diferentes incendios de gravedad como los que afectaron a Ponteceso, tanto a Corme-Aldea como a Brantuas, y tras haber sido extinguido el que afectó al Parque Natural de las Fragas do Eume en Monfero, en la zona de Ferrolterra, la provincia se encuentra a esta hora sin incidencias.
Las autoridades siguen investigando las causas de unos incendios que apuntan a un origen provocado por personas. De esta forma, en las últimas horas han sido investigadas una mujer de Muxía y un hombre en Ribeira.
En el caso de la mujer, fue vista en la zona donde se declaró el fuego y fotografiada por otros testigos, mientras que el varón fue identificado con útiles para la ignición del fuego ocultos bajo sus ropas.
A esta hora permanecen activos en Galicia un total de cinco incendios en Ourense y uno en Pontevedra.
En situación de estabilización se encuentran un total de uno en Lugo y cinco en Ourense, mientras que están controlados uno en Lugo, uno en Ourense y uno en Pontevedra.
La Xunta de Galicia ha dado por extinguido el incendio de Cartelle-Antefoz, en Ourense, esta madrugada.