Uno de los incendios de Ponteceso (A Coruña).

Uno de los incendios de Ponteceso (A Coruña). Gustavo de la Paz - Europa Press

Galicia

A Coruña, única provincia de Galicia sin incendios forestales activos

Ourense sigue siendo el lugar con mayor incidencia tras varias jornadas con muchas afecciones a nivel autonómico

La Consellería de Medio Rural ha confirmado que A Coruña es la única provincia de Galicia que no tiene a esta hora ningún incendio forestal activo.

Imagen de una de las viviendas cercada por el fuego en Ourense.

De esta forma, tras haber tenido que afrontar diferentes incendios de gravedad como los que afectaron a Ponteceso, tanto a Corme-Aldea como a Brantuas, y tras haber sido extinguido el que afectó al Parque Natural de las Fragas do Eume en Monfero, en la zona de Ferrolterra, la provincia se encuentra a esta hora sin incidencias.

Las autoridades siguen investigando las causas de unos incendios que apuntan a un origen provocado por personas. De esta forma, en las últimas horas han sido investigadas una mujer de Muxía y un hombre en Ribeira.

En el caso de la mujer, fue vista en la zona donde se declaró el fuego y fotografiada por otros testigos, mientras que el varón fue identificado con útiles para la ignición del fuego ocultos bajo sus ropas.

A esta hora permanecen activos en Galicia un total de cinco incendios en Ourense y uno en Pontevedra.

En situación de estabilización se encuentran un total de uno en Lugo y cinco en Ourense, mientras que están controlados uno en Lugo, uno en Ourense y uno en Pontevedra.

La Xunta de Galicia ha dado por extinguido el incendio de Cartelle-Antefoz, en Ourense, esta madrugada.