A Coruña, única provincia de Galicia sin incendios forestales activos

Uno de los incendios de Ponteceso (A Coruña). Gustavo de la Paz - Europa Press

La Consellería de Medio Rural ha confirmado que A Coruña es la única provincia de Galicia que no tiene a esta hora ningún incendio forestal activo.

De esta forma, tras haber tenido que afrontar diferentes incendios de gravedad como los que afectaron a Ponteceso, tanto a Corme-Aldea como a Brantuas, y tras haber sido extinguido el que afectó al Parque Natural de las Fragas do Eume en Monfero, en la zona de Ferrolterra, la provincia se encuentra a esta hora sin incidencias.

Las autoridades siguen investigando las causas de unos incendios que apuntan a un origen provocado por personas. De esta forma, en las últimas horas han sido investigadas una mujer de Muxía y un hombre en Ribeira.

En el caso de la mujer, fue vista en la zona donde se declaró el fuego y fotografiada por otros testigos, mientras que el varón fue identificado con útiles para la ignición del fuego ocultos bajo sus ropas.

A esta hora permanecen activos en Galicia un total de cinco incendios en Ourense y uno en Pontevedra.

En situación de estabilización se encuentran un total de uno en Lugo y cinco en Ourense, mientras que están controlados uno en Lugo, uno en Ourense y uno en Pontevedra.

La Xunta de Galicia ha dado por extinguido el incendio de Cartelle-Antefoz, en Ourense, esta madrugada.