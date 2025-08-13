Imagen de una de las viviendas cercada por el fuego en Ourense.

Galicia

Los bomberos de A Coruña muestran su trabajo en los incendios forestales de Ourense

Los profesionales han compartido diferentes publicaciones en la red social X enseñando su actuación en la provincia que más está sufriendo la plaga de incendios forestales en Galicia

Los bomberos de A Coruña han acudido a Ourense para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que, desde hace semanas, están calcinando parte de los montes gallegos.

Los profesionales del parque coruñés han actuado en la zona de A Granxa - Oimbra, que ya a su llegada presentaba muchas dificultades al estar las llamas cerca de núcleos de población.

En una publicación en X, antiguo Twitter, muestran cómo han logrado salvar la práctica totalidad de edificaciones, pero no algún pequeño alpendre que se consumió producto de las llamas, sin lamentar daños personales.

En Vilaza, por su parte, los bomberos han hecho todo lo posible también para proteger un grupo de casas a donde el fuego se acercó, pero no llegó a quemarlas.

Esta mañana, el segundo turno ya ha emprendido camino a la provincia ourensana para tomar el relevo del primero que partió ayer.