Los bomberos de A Coruña muestran su trabajo en los incendios forestales de Ourense
Los profesionales han compartido diferentes publicaciones en la red social X enseñando su actuación en la provincia que más está sufriendo la plaga de incendios forestales en Galicia
Los bomberos de A Coruña han acudido a Ourense para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que, desde hace semanas, están calcinando parte de los montes gallegos.
Los profesionales del parque coruñés han actuado en la zona de A Granxa - Oimbra, que ya a su llegada presentaba muchas dificultades al estar las llamas cerca de núcleos de población.
#IFAGranxaOimbra | A zona asinada para #BombeirosCoruña nada máis chegar xa presentaba algunha dificultade ao estar moi preto de núcleos de poboación. #ourense pic.twitter.com/yvuuVTed4E— BombeirosCoruña (@bombeiroscoruna) August 12, 2025
En una publicación en X, antiguo Twitter, muestran cómo han logrado salvar la práctica totalidad de edificaciones, pero no algún pequeño alpendre que se consumió producto de las llamas, sin lamentar daños personales.
#IFAGranxaOimbra | Non sempre chegamos a tempo, pero intentámolo. Aforrunadamente aen danos persoais. #Verín #ourense pic.twitter.com/ozAewtYe8c— BombeirosCoruña (@bombeiroscoruna) August 12, 2025
En Vilaza, por su parte, los bomberos han hecho todo lo posible también para proteger un grupo de casas a donde el fuego se acercó, pero no llegó a quemarlas.
Traballando en #Vilaza— BombeirosCoruña (@bombeiroscoruna) August 12, 2025
🚒 Os compañeiros desprazados aos 🔥 da provincia de #Ourense van intentar protexer este grupo de casas que xa lles está chegando o lume.
Coidado e facede todo o que poidades. pic.twitter.com/oglFDVibO7
Esta mañana, el segundo turno ya ha emprendido camino a la provincia ourensana para tomar el relevo del primero que partió ayer.
🔥 Ourense | A noite foi intensa e os avisos contínuos.— BombeirosCoruña (@bombeiroscoruna) August 13, 2025
Desprazamentos curtos e rápidos para salvar vivendas e cobertizos.
Agora están por Medeiros #IFAGranxaOímbra #verín
Segundo turno en camiño 🚒 pic.twitter.com/QE9qsp9d4T