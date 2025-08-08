La CRMH denuncia que el Estado incumple los compromisos de memoria democrática con Galicia

El próximo mes de septiembre se incoará la declaración del Pazo de Meirás y de la illa de San Simón como Lugares de Memoria Democrática. Será, de todas formas, un mes más tarde de lo previsto inicialmente en la programación de 'España en Libertad. 50 años', la iniciativa del Gobierno para conmemorar el inicio de la democracia en España.

Este jueves, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña denunciaba que la declaración de estos dos lugares había desaparecido de la agenda del Estado.

Después de que fuentes del Gobierno confirmasen que las incoaciones de los expedientes se producirán en el mes de septiembre, la CRMH reitera que el Estado está incumpliendo los plazos acordados.

En un nuevo comunicado, la organización critica que el periodo para incoar la solicitud de declaración de un Lugar de Memoria Democrática es de 12 meses. Su petición para que Meirás forme parte de esta red, así como la de Vagalumes para el caso de San Simón, se produjo en julio del 2024.

Por otra parte, acusan al Estado de no contestar ni a los escritos ni a los requerimientos que presentan. Ambas entidades presentaron un escrito el pasado 3 de julio demandando que se cumpliese la ley y solicitando el acceso al expediente de declaración pero el resultado fue "o silenzo por resposta".

Fuentes del Concello de Sada confirmaron también este jueves que no tuvieron conocimiento de la declaración de Meirás ni en enero, cuando se presentó la programación del Gobierno, ni este mes de agosto, cuando la fecha prevista sufrió una modificación.

En este sentido, la CRMH critica que "o Estado incumpre o compromiso que fixo público de declarar no mes de agosto o Pazo de Meirás e a illa de San Simón como Lugares de Memoria Democrática". Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consultadas explican que el cambio se debe a "reajustes de fechas en la programación".

A todo ello la entidad añade la urgencia de estas declaraciones. En el caso de San Simón, su clasificación como Lugar de Memoria Democrática y su correspondiente protección y listado de usos compatibles es especialmente urgente para haber evitado "escenas lamentabeis e incompatibeis coa memoria democrática".

La CRMH urge al Estado a cumplir los procedimientos y plazos establecidos así como los compromisos adquiridos públicamente.