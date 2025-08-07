La CRMH de A Coruña denuncia que Meirás y San Simón no serán declarados Lugares de Memoria Democrática

Pese a lo anunciado el pasado mes de enero, el Pazo de Meirás y la illa de San Simón no serán declarados Lugares de Memoria Democrática. Al menos este mes de agosto. Así lo denuncia la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña en un comunicado en el que critica que esta previsión, anunciada por el Gobierno central con la programación de 'España en Libertad. 50 años' ha desaparecido de la agenda.

Inicialmente estaba previsto que estas declaraciones se hicieran efectivas este mes dentro de las actividades que conmemoran medio siglo de democracia en España.

Hace algo más de un año, el 15 de julio del 2024, la CRMH solicitó la declaración del Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática en nombre de cerca de una treintena de asociaciones coordinadas en la Iniciativa Galega pola Memoria siguiendo la Ley de Memoria Democrática. En el caso de San Simón, la asociación Vagalumes siguió el mismo procedimiento.

En ambos casos el plazo para la declaración es de 12 meses desde la entrada de la solicitud en el registro para establecer la declaración.

Sin embargo, ahora la organización denuncia que la declaración de ambos lugares ha desaparecido de la programación, siendo sustituídas por otros sitios de fuera de Galicia. Los que sí aparecen en la agenda son Portbou como lugar de memoria en relación con el 600 aniversario del Pueblo Gitano, Pamplona con la Capuchinada y Ronda con el Estatuto de Autonomía Andaluz.

"Desde a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña esiximos da Secretaría de Estado de Memoria Democrática que cumpran os procedementos establecidos pola Lei de Memoria Democrática, e demandamos unha explicación a esta falta de respecto ao asociacionismo memorialista galego", reza el comunicado de la asociación.

En la misma línea, la CRMH critica que Galicia no tiene ningún Lugar de Memoria Democrática declarado; algo especialmente relevante en el caso de San Simón donde su declaración "e a consecuente aprobación de usos permitidos que leva aparellada, tería evitado as actividades que se están a desenvolver na Illa, claramente incompatibeis coa Memoria Democrática".

En el caso de Meirás su declaración también "evitaría a constante negativa do Estado a desenvolver actividades de Memoria Democrática no Pazo e o cumprimento do réxime de visitas de acordo coa legalidade que o estado incumpre de maneira sistemática".

Fuentes del Concello de Sada confirman que no tenían información sobre la declaración del Pazo de Meirás y que no se les comunicó ni en enero, cuando se presentó la programación, ni el posible cambio en agosto, cuando esta previsión ha desaparecido de la agenda.