Directo incendios en A Coruña: los fuegos de Ponteceso y Camariñas siguen activos

La situación de los incendios que afecta especialmente a la Costa da Morte sigue siendo muy complicada. Los fuegos que afectan a Corme Aldea, en Ponteceso, y Xaviña, en Camariñas siguen activos y, hasta el momento, ya habrían calcinado más de 110 hectáreas.

Aunque los vecinos desalojados en la tarde de ayer ya pudieron volver a sus casas al no correr ningún riesgo las viviendas, lo cierto es que la situación sigue siendo muy preocupante en esta zona de la provincia de A Coruña.

Ante la dificultad de las labores de extinción, efectivos de la UME se desplegaron a última hora de ayer martes para combatir estos fuegos. La intervención militar se suma a la ya compleja operación de extinción, que cuenta con la participación de decenas de brigadas terrestres y medios autonómicos.

El fuego, declarado el martes a las 14:12 horas en la parroquia de Corme Aldea (Ponteceso), obligó al desalojo de varios vecinos. La situación era muy "muy peligrosa", tal y como aseguró el alcalde de Ponteceso, debido a los vientos que azotaban y que impedían poder actuar por medios aéreos.

Ya en la noche del martes, el 112 Galicia activó la Situación 2 en el incendio de Xaviña, en Camariñas, como medida preventiva debido a la proximidad del fuego al núcleo poblacional de Pedrouso, lo que llevó al desalojo de vecinos en las zonas más amenazadas. Esta alerta ha sido desactivada esta misma tarde por la Xunta tanto para Camariñas como para Ponteceso.

En estos momentos se sigue trabajando en la extinción de estos incendios que ya han arrasado más de 110 hectáreas.