Directo incendios en A Coruña: los fuegos de Ponteceso y Camariñas siguen activos
Los fuegos de Corme Aldea, en Ponteceso, y Xaviña, en Camariñas, ya han arrasado más de 110 hectáreas. La UME se ha movilizado para hacer frente a estos fuegos que habrían sido intencionados y que obligaron al desalojo de vecinos, que ya han podido regresar a sus casas. Este miércoles por la tarde la Xunta ha desactivado la Situación 2 para estos focos
La situación de los incendios que afecta especialmente a la Costa da Morte sigue siendo muy complicada. Los fuegos que afectan a Corme Aldea, en Ponteceso, y Xaviña, en Camariñas siguen activos y, hasta el momento, ya habrían calcinado más de 110 hectáreas.
Aunque los vecinos desalojados en la tarde de ayer ya pudieron volver a sus casas al no correr ningún riesgo las viviendas, lo cierto es que la situación sigue siendo muy preocupante en esta zona de la provincia de A Coruña.
Ante la dificultad de las labores de extinción, efectivos de la UME se desplegaron a última hora de ayer martes para combatir estos fuegos. La intervención militar se suma a la ya compleja operación de extinción, que cuenta con la participación de decenas de brigadas terrestres y medios autonómicos.
El fuego, declarado el martes a las 14:12 horas en la parroquia de Corme Aldea (Ponteceso), obligó al desalojo de varios vecinos. La situación era muy "muy peligrosa", tal y como aseguró el alcalde de Ponteceso, debido a los vientos que azotaban y que impedían poder actuar por medios aéreos.
Ya en la noche del martes, el 112 Galicia activó la Situación 2 en el incendio de Xaviña, en Camariñas, como medida preventiva debido a la proximidad del fuego al núcleo poblacional de Pedrouso, lo que llevó al desalojo de vecinos en las zonas más amenazadas. Esta alerta ha sido desactivada esta misma tarde por la Xunta tanto para Camariñas como para Ponteceso.
En estos momentos se sigue trabajando en la extinción de estos incendios que ya han arrasado más de 110 hectáreas.
La Xunta desactiva la Situación 2 para los incendios de Ponteceso y Camariñas, que continúan activos
Los incendios de Corme Aldea, en Ponteceso, y de Xaviña, en Camariñas, continúan activos, aunque la Xunta de Galicia ha decretado esta tarde la desactivación de la Situación 2.
De acuerdo con la última información de la consellería de Medio Rural, en el caso de Camariñas se desactivó el nivel a las 19:58 horas. El incendio, que comenzó a las 16:57 horas de ayer afecta a cerca de 50 hectáreas. En las tareas de extinción participan tres técnicos, 13 agentes, 14 brigadas, 11 motobombas, dos palas y cuatro helicópteros además de efectivos de la UME.
Por otra parte, en Ponteceso, la desactivación se produjo a la misma hora. El incendio comenzó a las 14:12 horas de este martes y afecta a cerca de 60 hectáreas. Para su extinción se movilizó a siete técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 16 motobombas, cuatro palas y tres unidades técnicas de apoyo. Esta mañana se pudieron incorporar los medios aéreos y se cuenta además con el apoyo de la UME.
Los incendios de Ponteceso que afectaron a Brantuas y a A Graña ya están controlados, desde las 19:13 horas en el caso del primero y desde las 20:09 horas en el segundo. Juntos suman unas 300 hectáreas quemadas.
En otras partes de Galicia continúan activos el del municipio pontevedrés de Salceda de Caselas en la parroquia de Picoña afectando a 80 hectáreas, además de dos en A Fonsagrada, en Monteseiro y Cereixido, que suman 140 hectáreas. Los de Mondariz-Riofrío y Vilardevós-Terroso, en Pontevedra y Ourense respectivamente, continúan controlados. El primero afectó a 20 hectáreas y el segundo a cerca de 570 hectáreas.
La peor parte está en la localidad pontevedresa de As Neves, donde se ha decretado la Situación 2 por el incendio en San Pedro de Batalláns como medida preventiva por su proximidad a las viviendas. El incendio se inició a las 14:41 horas de este miércoles y afecta a una superficie superior a las 50 hectáreas.
La Xunta de Galicia recuerda que está habilitado el teléfono gratuito 085 para informar en caso de incendio forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar actividades delictivas en materia de incendios en el 900 815 085.
El Gobierno gallego continúa informando además en su cuenta de X @incendios085.
El presidente de la Diputación de A Coruña tilda de "terrorismo ambiental" los incendios intencionados
El presidente de la Diputación de A Coruña, el socialista Valentín González Formoso, ha tildado de "terrorismo ambiental" los incendios forestales que se han considerado intencionados, además de trasladar su solidaridad con las personas afectadas.
En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, tras visitar la instalación para el festival Noroeste Estrella Galicia, ha manifestado que son "momentos muy duros", tal, como dijo, le trasladaron vecinos y vecinas de Balarés, en Ponteceso, con los que habló tras la extinción del fuego que se acercó a sus casas.
Además, destacó la labor "enorme" que, según resaltó, están realizando en Ponteceso y Camariñas los equipos contraincendios y mostró su preocupación ante el riesgo que provocan las altas temperaturas y el viento.
Formoso calificó, además, de "terrorismo ambiental" la acción de quien inician los fuegos y lamentó que haya personas que con su actitud "ponen en peligro a todo el mundo".
Tres dotaciones de bomberos de A Coruña en el incendio de Corme: "Colaboramos donde se nos necesite"
Una quincena de efectivos de la ciudad se organizaron para dar apoyo este martes en las tareas de extinción del fuego que afecta a Ponteceso
Los incendios de Ponteceso y Camariñas siguen sin estar controlados
Pasadas las 15:00 horas de este miércoles, los incendios que afectan a más de 100 hectáreas en Ponteceso y Camariñas siguen activos.
Concretamente, en el primer caso, el incendio que afecta a Corme Aldea se inició a las 14:12 horas de este martes. Según recuerda Europa Press, las investigaciones de la Xunta sostienen que este fuego fue "intencionado" al declararse en cuatro focos por encima de Guxín en una jornada de fuertes vientos del nordeste. En las tareas de extinción articipan dos aviones —durante buena parte del martes no pudo haber medios aéreos por condiciones meteorológicas— y 11 motobombas, entre otros. Quema 60 hectáreas, según datos de primera hora de la mañana de Medio Rural.
En Camariñas el fuego afecta a la parroquia de Xaviña y se inició a las 16:57 horas de ayer. Las casas del núcleo de Pedrouso se vieron amenazadas y en las tareas de extinción participan entre otros medios un helicóptero y seis motobombas. Por el momento se han quemado 50 hectáreas según los últimos datos de Medio Rural.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado durante la noche del martes a las labores de extinción de los incendios de Ponteceso y Camariñas.
Estabilizado el incendio de Ponteceso (A Coruña) tras calcinar 60 hectáreas en Corme Aldea
Aunque se mantiene la Situación 2 por prevención, las familias desalojadas han regresado a sus casas y el suministro eléctrico ha sido restablecido. La UME y otros cuerpos siguen trabajando sobre el terreno
Los vecinos desalojados por el fuego en Ponteceso (A Coruña) vuelven a sus casas
La Guardia Civil ha confirmado que los incendios forestales activos tanto en Corme como en Camariñas "siguen sin control, pero sin riesgo para las viviendas". Informan además que en estos momentos no hay carreteras afectadas
La UME se despliega en Galicia para combatir los incendios de Corme Aldea y Xabiña
La investigación apunta a que los incendios de Ponteceso (A Coruña) fueron intencionados
La Xunta de Galicia desmiente que sean necesarias lanchas para evacuar a la población de Corme
Mato, alcalde de Ponteceso (A Coruña) ante el incendio de Corme: "Estamos intentando salvar las casas"
Desalojos en Corme Aldea por un nuevo incendio en Ponteceso (A Coruña): "La situación es muy peligrosa"