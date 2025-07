El presidente del TSXG considera "preocupante" la sobrecarga de asuntos en los juzgados de lo civil

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, consideró "preocupante" el estado de la jurisdicción civil en Galicia, debido al "aumento y a la sobrecarga" que tienen de asuntos.

"Creo que es preocupante el estado de la jurisdicción civil en toda Galicia, diría que en toda España también, pero en toda Galicia sí, por el aumento y la sobrecarga que tienen de asuntos y porque no se ayudó y no se atajó esto de raíz en la época de la pandemia donde se ayudó a otras jurisdicciones, pero no a la jurisdicción civil", apuntó en una entrevista en Cadena Ser Galicia, recogida por Europa Press.

Además de reforzar la jurisdicción civil, también apuntó a las situaciones de los órganos colegiados que tienen la propia sección civil, como por ejemplo, la Audiencia de Lugo y algunos otros que tuvieron una "sobrecarga muy grande" debido a la distribución territorial que tienen. "El caso más claro que tenemos en Galicia en este momento, serían los juzgados de Viveiro", puntualizó.

Asimismo, el presidente del alto tribunal gallego consideró "un error" que en A Coruña y en Vigo los nuevos juzgados de violencia de género supongan la eliminación de los juzgados de instrucción.

Frente al aumento del número de denuncias por violencia de género, indicó que eso lo interpreta como que las víctimas "confían más en el sistema y se animan más a denunciar".

Yo creo que la violencia de género no la podemos atajar solo con medidas policiales y judiciales", afirmó, por lo que pide una "educación específica", en el ámbito familiar y escolar, de rechazo en materia de violencia de género y "tiene que haber medidas", como por ejemplo, limitar a los niños el acceso a la pornografía.

"García Ortiz es un gran profesional"

Por otra parte, consultado sobre la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, descartó pronunciarse sobre ello, pero destacó que "es un gran profesional".

"Conozco a Álvaro García Ortiz, me consta que es un gran profesional, trabajó muchos años aquí en Galicia y yo creo que las decisiones que él toma para preservar la dignidad del cargo y sus decisiones personales son perfectamente respetables", sentenció.

Huelga y politización de la justicia

En cuanto a la huelga de jueces, aseguró que "no comparte la huelga" y, por tanto, "no la secundó" ya que los jueces son un poder del Estado y "no se pueden poner en huelga".

"Además no somos un poder del Estado cualquiera, somos el que garantiza el equilibrio de poderes y que garantiza el propio Estado de derecho y la democracia", explicó, al tiempo que "descartó" que la huelga fuese por motivos políticos: "yo lo descarto".

Los motivos de la huelga "son respetables" él los entiende y algunos los comparte, pero insistió en que, al ser un poder del Estado, "descarta la huelga".

En otro orden de asuntos, el presidente del alto tribunal gallego descartó la "politización" de la justicia y apuntó que "ningún juez" acude a nadie para que vengan asuntos donde intervengan personas que están incluidas en la vida política.

"La vida política nos viene a visitar a los jueces y nosotros tenemos que actuar en consecuencia, pero yo descarto esa politización porque tengo 45 años de experiencia en la carrera judicial y no la vi", aseguró.