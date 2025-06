Besteiro sobre Cerdán: "Ningún partido está exento de que sus filas aparezcan en casos de corrupción"

El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, se ha pronunciado este domingo sobre la presunta implicación en el 'caso Koldo' del ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y ha asegurado que "lamentablemente ningún partido y ninguna organización está exenta de que en sus filas aparezcan casos de corrupción".

En este contexto, ha hecho hincapié en que la diferencia entre los partidos radica en "la capacidad de reacción y la determinación con la que se toman decisiones".

De este modo, ha defendido la "rápida reacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el caso de Santos Cerdán, "pidiendo perdón a la ciudadanía en general y a la militancia".

En una entrevista con la Radio Galega y recogida por Europa Press, el líder de los socialistas gallegos se ha mostrado convencido de la capacidad del Gobierno central para terminar la legislatura con el año 2027 en el horizonte.

De este modo, ha criticado a un PP "debilitado" y con una forma de hacer política "nada positiva".

En todo caso, ha aprovechado para recordar que "hay una mayoría parlamentaria que respalda la acción del Gobierno" y ha defendido los "logros" del Ejecutivo, en concreto, se ha referido a las "cifras récord" de empleo y de cotizantes a la Seguridad Social.

"Somos la primera economía de la Unión Europea, una de las primeras del mundo y, en definitiva, estamos avanzando, progresando y además redistribuyendo", ha aseverado José Ramón Gómez Besteiro este domingo.

Denuncia una "operación para proteger a Villares"

Consultado sobre el caso de Alfonso Villares --ya ex conselleiro do Mar-- y la denuncia interpuesta contra él por una supuesta agresión sexual, Besteiro ha subrayado que su partido "no discute la presunción de inocencia que ampara a Villares" pero también ha insistido en que "Rueda ocultó durante cinco meses una denuncia por agresión sexual contra un conselleiro y amigo".

"Articularon una operación para proteger al denunciado, al presunto agresor, y para poner el foco mediático y político en la víctima.

El contraste creo que es brutal, en comparación con lo que efectivamente se debería haber hecho", ha esgrimido.

A renglón seguido, ha afeado la "ausencia absoluta de empatía y de apoyo para la mujer que se atrevió a denunciar" y ha vuelto a dirigirse al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para exigirle explicaciones sobre "por qué ocultó la denuncia y por qué se filtró la identidad de la denunciante, un hecho que podría ser constitutivo de delito".