Partidos y organizaciones lamentan la paralización del uso del gallego en la Unión Europea

El gallego, así como el catalán o el euskera, no serán por el momento lenguas oficiales en la Unión Europea. Este martes la propuesta de España se sometía a votación pero fue finalmente paralizada ante una falta de consenso por sus posibles incidencias en materia legal y económica. En este contexto, España se ha visto forzada a renunciar a la petición.

Ante esta situación, la Mesa pola Normalización Lingüística ha lamentado la paralización, algo que considera "un paso imprescindible para a súa dispoñibilidade en todos os ámbitos, especialmente nas relacións comerciais e de consumo ou na contratación pública".

Críticas al PP y a Rueda

El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, ha recordado además que el presidente de la Xunta ha "boicoteado" el reconocimiento de la lengua por parte de las instituciones europeas.

"Rueda, máis dunha vez, abdicou da súa deber como presidente da Xunta de defender o galego e preferiu manterse no seu papel de súbdito do PP e Vox participando no boicot ao recoñecemento do galego no Consello da UE e na posición que sostiña cando se manifestaba coa ultradereita contra o idioma", ha afeado.

Así, continúa, vuelve a demostrar que "só ten interese en pactar o enterro do galego".

Sobre esto, ha afirmado que A Mesa "non participará nesa operación", recordando que en noviembre de 2023 ya impulsó una carta abierta en la que más de 30 representantes de entidades públicas y sociales gallegas les pedían a los Estados miembros que votasen "si" al reconocimiento del gallego como oficial en la Unión Europea, subrayando que "o galego é garantía de futuro, de existencia digna e próspera como pobo" y que "o idioma é o mellor instrumento común e unha necesidade para avanzar xuntos en cultura, educación, progreso social, económico e político".

La vicepresidenta de la Mesa pola Normalización Lingüística, Elsa Quintas, participó también en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en la que la Rede Europea de Igualdade Lingüística (ELEN) pidió a los Estados miembros de la Unión Europea que votasen a favor del reconocimiento.

En aquel momento, Quintas había manifestado que el "impacto sería moi positivo e supoñería un paso enorme cara ao recoñecemento e a normalización das linguas minorizadas porque a oficialidade a nivel europeo é fundamental para protexer os dereitos lingüísticos dos falantes destas linguas".

En una línea similar, el BNG señala a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP nacional, como responsables de que no se obtenga la oficialidad. Ana Pontón, la portavoz nacionalista, lamentó que los populares "en vez de arrimar o ombro e traballar a favor do galego”, intente “poñer pedras no camiño” con maniobras con otros Estados para que voten en contra de este reconocimiento.

"Non sabemos por que ao Partido Popular, por que ao señor Feijóo e ao señor Rueda lles molesta que a nosa lingua poida ser plenamente oficial na Unión Europea como é neste caso tamén o castelán", señaló esta mañana, antes de calificar de "vergoñento, triste e lamentable" ver a ambos "traballando en contra da lingua galega e manobrando para que non poida ter ese recoñecemento de plena oficialidade".

Pontón recordó además una iniciativa registrada por el BNG en el Parlamento para pedir la reprobación del PP por trabajar en contra de la oficialidad del gallego en la UE. Además de motivo de orgullo, este reconocimiento supondría "máis posibilidades, máis recursos e máis medios para que a lingua galega estea no mundo con total normalidade".

Por su parte, desde el PSdeG también acusan a Rueda por romper el acuerdo parlamentario para impulsar la oficialidad del gallego en Europa. La viceportavoz segunda, Lara Méndez, recordó esta mañana que la reivindicación "foi apoiada de forma unánime polo Parlamento

de Galicia”, por lo que la falta de apoyo del PP ha provocado la pérdida de una "oportunidade histórica".

Méndez recordó también que "“o galego ten máis falantes ca linguas como o maltés, o estoniano, o letón ou o esloveno, todas elas xa oficiais na UE", así que no hay motivos para no incluir entre las lenguas oficiales el gallego. La socialista acusó al PP de actuar "“coma sempre, en contra de todo o que propoña ou apoie o Goberno".

El secretario xeral da Lingua respalda que se normalice el uso del gallego en la UE pero sin coste económico

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha respaldado que se normalice el uso del gallego como lengua oficial de la UE, pero no con el coste económico que, según ha dicho, supondría.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas recogidas por Europa Press. "La posición de la Xunta está fijada desde hace tiempo, somos favorables a la oficialidad del gallego en cualquier ámbito, pero no como se está haciendo, se trata de una imposición que va a costar 44 millones de euros al año", ha dicho sobre el acuerdo entre socialistas y Junts en relación a esta cuestión.

Al respecto, ha defendido que los fondos estén destinados "a promover el gallego en Galicia en primer lugar" y, al respecto, ha apuntado a proyectos que requieren financiación. "Está bien que sea oficial pero hay unas condiciones que se están imponiendo al Gobierno central y que acepta por cuestiones que tienen que ver con una negociación política".

"Esas condiciones económicas deberían revertir en la promoción del gallego en Galicia antes que hacerlo en Bruselas", ha recalcado para incidir en que no debe ser "por fondos que provengan del Gobierno español". "Tiene que ser Europa quien oficialice en igualdad de condiciones", ha insistido.

García ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la reunión de seguimiento de la comisión interuniversitaria de Política Lingüística en el rectorado coruñés, con participación también del secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez.

Sobre la misma, ha destacado la coordinación de acciones entre las tres universidades públicas para promover el uso del gallego y su "fijación" en diferentes ámbitos, desde estudios de ciencia y universidades hasta ámbitos como la investigación.