Los optometristas de Galicia valoran positivamente la ayuda a los menores para financiar las gafas

Los ópticos optometristas de Galicia recibieron ayer la primera notificación de la nueva medida de Pedro Sánchez, que anunció que mediante Real Decreto se establecerá una ayuda de 100 euros para financiar gafas y lentillas a menores de 16 años.

"Nos hemos enterado ayer con lo publicado en los medios de comunicación, no teníamos conocimiento. Sí se nos había trasladado que se estaba tratando de financiar ayudas ópticas a personas con pocos recursos, pero nunca tuvimos comunicación con las entidades públicas", explicó Alexander Dubra, desde el colegio de ópticos optometristas, donde ejerce como tesorero, a preguntas de Quincemil.

"Nos parece bien que se financie sobre todo a los niños y gente con pocos recursos, es la edad más vulnerable. Los problemas de visión pueden afectar al futuro, por ejemplo, provocar que un escolar abandone sus estudios o tenga un expediente bajo por ese problema no corregido. Eso lo puede arrastrar toda la vida, dejarlo marcado. Es importante controlar la salud audiovisual de los más pequeños, prevenir que puedan tener problemas visuales graves y educarlos en una buena visión", amplía cuando se le pide una valoración de esta medida.

Eso sí, todavía queda un largo camino al juicio del óptico-optometrista. "Nos choca que no se tiene en cuenta que somos profesionales sanitarios y la prescripción la hacen en atención primaria. Con esa forma se va a cargar el área de oftalmología. En Galicia la lista de espera es muy larga porque están muy saturados. El 80% de los problemas se puede resolver con una consulta optométrica. Primero alargarás el tiempo de espera del paciente y luego saturarás la lista de espera de profesionales. La idea nos parece bien, pero hay que desarrollarla y pulirla para que sea más eficaz y llegue a quien tiene que llegar, pero me choca que no hayan contado con nosotros", concluyó.