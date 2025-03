La borrasca Laurence llega a España con intensas lluvias y vientos fuertes: así afectará a Galicia

Mañá luns en Galicia

⛅️ con algunha precipitación débil no SW de Galicia pola mañá tendendo a pouco nubrado ao final do día

🌡️ 📈, sobre todo as mínimas; xeadas febles no interior

Ventos frouxos a moderados de compoñente leste con intervalos fortes na área de Estaca de Bares pic.twitter.com/zME2xJdWrD