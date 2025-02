Rueda rechaza la condonación de la deuda: "Es un negocio que a Galicia no le conviene"

La condonación de la deuda "es un negocio que a Galicia no le conviene". Así de tajante se ha expresado al respecto de este asunto el presidente autonómico Alfonso Rueda este martes 25 de febrero.

David Cabezón - Xunta de Galicia El Gobierno propone condonar la deuda a Galicia y Rueda critica que no se negocie la financiación

La propuesta de Hacienda supondría la condonación de 4.010 millones a la comunidad y Rueda ha proclamado que "urge es un nuevo modelo de financiación autonómica que aporte un mínimo de 500 millones de euros más para paliar el déficit anual que denuncia la Xunta".

"Eso es lo que estamos pidiendo, una mejora de la financiación que necesitamos para poder cubrir todas las necesidades que aquí existen y entendemos que tenemos derecho a esa cantidad con los argumentos que queremos llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", ha defendido Rueda, en declaraciones a los medios en Carballo (A Coruña).

Tras reprobar que el resto de comunidades se "enterase" por el líder de ERC, Oriol Junqueras, de que la condonación de la deuda será el asunto central en el CPFF, Rueda ha incidido en que "está claro" que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez da este paso "porque lo están reclamando un grupo político o grupos políticos independentistas de una comunidad concreta", en referencia a Cataluña.

Ha reiterado que Galicia "tiene una deuda muy razonable, hizo los deberes en materia de ajustes financieros y no gastó lo que no tenía". Por ello, ha advertido que "no tiene sentido" que Galicia se vea "embarcada" en una vía activada exclusivamente para "solucionar el problema a quien sí que gastó mucho más de lo que podía".

Así, ha insistido en que la deuda "no desaparece", sino que se asumirá "entre todos los españoles". "Los gallegos asumiremos un volumen de deuda muy superior a aquel que generamos. Quien diga que con esto ganamos algo o no sabe hacer las cuentas o, directamente, no está contando la verdad", ha aseverado.

"No necesitamos que se nos perdone la deuda"

"No es nuestra necesidad que se nos condone la deuda, ni lo pedimos. No necesitamos que se nos perdone la deuda, necesitamos que se negocie un nuevo sistema de financiación y ahí sí que Galicia será muy exigente", ha anticipado, tras aludir a los 500 millones de euros adicionales que, como "minimo", demanda Galicia.

Dicho esto, ha advertido que el Gobierno central no puede pretender que todas las comunidades accedan a una vía que "no han pedido" ni "necesitan" para seguir contando "con el apoyo de los independentistas".

Y como argumento, ha concluido que el hecho de que fuese Junqueras el que "anunciase a toda España" lo que va a suceder en CPFF sin que el Ejecutivo central "se pusiese en contacto" con el resto de comunidades es ya "todo un indicativo" de que se les pretende llevar "a una negociación que no se ha pedido y en la que nada tienen que ganar" comunidades como Galicia.