Lotería de Navidad en Galicia: estas son las terminaciones más premiadas en 'El Gordo'

La Navidad es una época llena de reencuentros familiares en los que se comparten momentos especiales alrededor de la mesa durante esas comidas y cenas tan llamativas. En Galicia, como en España, uno de los eventos más esperados de la temporada es el tradicional y ansiado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en el que muchos esperan la noticia de recibir algún premio.

¿Quién no ha soñado con escuchar a algún niño o niña de San Ildefonso cantar el número de su décimo acompañado de 'El Gordo'? Este premio que reparte 400.000 euros por décimo premiado es el más querido por cualquier usuario que juegue a este sorteo. Este 2024 el sorteo repartirá 2.702 millones de euros, una recaudación del 70% teniendo en cuenta los 3.860 millones de euros de la venta de las 193 series.

¿Todavía no has comprado ningún décimo? Si eres de esas personas supersticiosas que se guían por los resultados de años anteriores presta mucha atención, porque vamos a hablarte sobre las terminaciones más populares de 'El Gordo' a lo largo de la historia del sorteo, así como las que no han tocado nunca. Si, por el contrario, ya tienes décimos comprados, pero quieres comprobar la probabilidad de que te toque basándote en datos de años anteriores, te ofrecemos toda la información necesaria.

Terminaciones de dos cifras más repetidas

A lo largo de la historia de este sorteo, algunas terminaciones han tenido un protagonismo especial, marcando la suerte de miles de personas. Esta es la lista de las terminaciones de dos cifras en las que más veces ha caído 'El Gordo' en todo el país:

La 85 : 7 veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005)

: 7 veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005) La 57 : 6 veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932)

: 6 veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932) La 64 : 5 veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987)

: 5 veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987) La 65 : 5 veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008)

: 5 veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008) La 75 : 5 veces (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962)

: 5 veces (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962) La 90 : 5 veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022)

: 5 veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022) La 97 : 5 veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020)

: 5 veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020) La 15 : 4 veces (1866, 1897, 1899 y 1982)

: 4 veces (1866, 1897, 1899 y 1982) La 40 : 4 veces (1956, 1978, 2000 y 2015)

: 4 veces (1956, 1978, 2000 y 2015) La 58 : 4 veces (1881, 1896, 1987 y 2012)

: 4 veces (1881, 1896, 1987 y 2012) La 95: 4 veces (1886, 1994, 1995 y 2001)

Curiosidades sobre las terminaciones del Primer Premio

Esa emoción al ver cómo se añaden las bolas con los números del 00000 al 99.999 al bombo, mientras aparecen en escena los niños de San Ildefonso es el inicio de algo que puede cambiarle la vida a varias personas. En minutos u horas, se conocerán los ganadores de cada uno de los premios del Sorteo de la Lotería de Navidad, por lo que la esperanza se apropia de todo el mundo.

En relación con 'El Gordo' existen varias curiosidades a su alrededor. Una de las más interesantes es que, a lo largo de los años, hay terminaciones en las que nunca ha terminado el Primer Premio, estas son, 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. En este sentido, conviene aclarar que hay millares que aún no han sido premiados, como el 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, y los del 67 al 70, 73 al 75, 77, y del 80 al 99, a excepción del 86 y 88. No obstante, recuerda que todo el transcurso del sorteo se basa en el azar, aunque si nos ponemos supersticiosos, está claro que hay algunos números destinados a no aparecer en el momento más esperado por todos.

Por otro lado, si hablamos de cifras finales, el número 5 es el más afortunado, habiendo sido premiado en 32 ocasiones. En este sentido, nunca ha terminado en 25. A este número le siguen el 4 y 6, ambos con 27 apariciones, demostrando que algunos números tienen mayor suerte en el sorteo. Al contrario, la cifra menos repetida ha sido el 1, seguida por el 2 y el 9.

Números más repetidos en 'El Gordo'

Dejando a un lado las terminaciones menos habituales, uno de los aspectos más interesantes es la repetición de ciertos números a lo largo de los años. Por ejemplo, el número 15.640 ha sido agraciado con el primer premio en dos ocasiones: en 1956 y 1978. De igual manera, el 20.297 ha tenido la suerte de ser premiado en 1903 y 2006. Sin duda, el destino y el azar son imprevisibles.

Un dato curioso es que en cuatro ocasiones 'El Gordo' ha correspondido a números que terminan en tres cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666. Por otro lado, hay cifras finales que se han repetido en varias ocasiones. Por ejemplo, el 297 ha aparecido en tres ocasiones (20.297, dos veces, y 40.297), al igual que el 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y el 515 (12.515, 13.515 y 21.515). También hay números que han sido premiados en dos ocasiones, como el 094, 098, 400, 452.

Estas curiosidades enriquecen la esencia del sorteo y lo hacen, todavía, mucho más especial y emocionante.

Terminaciones más agraciadas en Galicia

En el caso de la comunidad gallega también existen ciertas particularidades que pueden dar lugar a decantarse por un décimo u otro. A lo largo de la historia del Sorteo de Lotería de Navidad y las terminaciones del Primer Premio, en Galicia hay una cifra final que más se ha repetido, el 7, premiado en 4 ocasiones (1903, 2014, 2018 y 2020 con los décimos 20.297, 13.437, 03.347 y 72.897 respectivamente). A este le sigue el 8, premiado en 3 ocasiones; el 3, 4 y 5, premiados en dos ocasiones; y el 0, 1, 2 y 6 premiados una vez.

Respecto a las cifras dobles, los décimos acabados en el número 97 han sido los más suertudos dos veces en la historia del sorteo en Galicia. En concreto, esto ocurrió con el número 20.297 en el año 1903 y el número 72.897 en el año 2020.