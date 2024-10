Galicia tendrá tasa turística y serán los concellos que deseen aplicarla los que fijarán la cuantía

La Ley de Medidas de los Presupuestos de la Xunta para 2025 recogerá la habilitación normativa para crear una tasa turística que demandaba el Concello de Santiago. Será a través de un tributo a las estancias, bonificado al 100% a nivel autonómico, que los ayuntamientos que lo deseen podrán gravar a través de una ordenanza fiscal. Podrán adherirse a esta opción todos los municipios gallegos que lo deseen, que serán los encargados de fijar la cuantía y de recaudar y gestionar todo el tributo.

Así se lo han confirmado este viernes el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. En el encuentro también han estado presentesla directora de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), Sonia Lafont, la concejala de Turismo, Míriam Louzao, y el edil de Hacienda, Manuel César Vila.

Según ha indicado el conselleiro de Facenda, la fórmula elegida es la de un tributo "completamente bonificado" por la Xunta, dado que la Comunidad "no quiere grabar este hecho imponible". A partir de ahí, serán los municipios que lo deseen los que establezcan "en su término municipal una recarga" por las estancias turísticas. La cuantía la fijará el propio municipio, aunque el titular de Facendo ha apuntado que se prevé establecer "unos topes" máximos que "aún no están concretados".

Para hacer este recargo, los ayuntamientos interesados tendrán que aprobar una ordenanza fiscal en la que justifiquen sus razones, así como un análisis del impacto y de la eficacia. Los municipios también serán los responsables de la gestión, aplicación, recaudación, inspección y potestad sancionadora de la recarga, sin intervención de la Atriga.

Con ello, los municipios gestionarán al 100% este tributo, cuyos ingresos deberán emplearse, en un 80%, en el fomento y desarrollo del turismo sostenible, ha dicho Corgos en declaraciones a los medios tras el encuentro.

El texto tiene por ahora unas líneas maestras, pero buscará "perfeccionarse" en el trámite parlamentario, ha apuntado Corgos, quien ha precisado que, además del "esquema básico", a nivel autonómico se regularán "supuestos de exención" a la aplicación de la tasa. En concreto, ha avanzado, estarían exentas las estancias en los albergues de la red pública del Xacobeo, así como por motivos de salud, entre otras cuestiones aún abiertas.

"É un bo día para Santiago e para Galicia"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha dicho tras el encuentro que este "é un bo día para Santiago e para o conxunto de Galicia", en el que Compostela "sitúase na vangarda, facendo unha proposta que, finalmente, conseguimos que a Xunta dixese que si". Sanmartín ha destacado que este será "o primeiro paso" para que muchos ayuntamientos sigan "a estela" de la capital gallega con la implantación de esta tasa.

"O que quero é trasladar o noso orgullo, a nosa satisfacción, porque por fin poida darse a primeira pedra para que sexa unha realidade", ha dicho Sanmartín, a quien Corgos le ha trasladado que la ley de medidas incorporará un impuesto de estancias turísticas "ao que poderán acollerse todos os municipios" que deseen.

La regidora nacionalista ha destacado que no tiene todavía el texto concreto, que "podería enriquecerse e modificarse" en el trámite parlamentario, por lo que "é moi pronto" para dar una fecha en la que este impuesto podría estar ya activo. La intención, no obstante, es que sea una realidad "ao longo do próximo ano".