La Xunta vacunará desde este miércoles contra el papiloma a jóvenes varones de 15 a 18 años

El Gobierno gallego ha decidido ampliar el calendario de vacunas en la comunidad, en esta ocasión para combatir el virus del papiloma humano (VPH), con el foco en todos los varones adolescentes de entre 15 y 18 años. Según ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se empezará a aplicar a partir del miércoles.

En su intervención, Rueda ha recordado que la vacunación contra el VPH arrancó en Galicia en el año 2008 y se fue incorporando progresivamente hasta que en el año 2022 se decidió vacunar a todos los niños que habían nacido a partir del año 2010. El nuevo paso amplía la inmunización a todos los nacidos entre 2006 y 2009, es decir a quienes hoy son adolescentes de entre 15 y 18 años.

A la adquisición de estas vacunas para este año 2024 se destinará, según ha indicado el mandatario autonómico, 683.000 euros.

Financiación de gastos de limpieza de centros públicos integrados

La Xunta de Galicia destinará 658.864 euros a la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para financiar los gastos de limpieza de 34 centros públicos integrados (CPI) de 34 ayuntamientos de toda la geografía gallega. El Consello de la Xunta dio luz verde a la renovación de este convenio entre la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades y la FEGAMP, de tal forma que la entidad municipal contratará el servicio para los colegios y lo sufragará con la aportación del Gobierno gallego.

Los centros públicos integrados son una tipología de centros educativos radicados en zonas de baja población que acogen alumnado de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. En el caso de los centros públicos integrados, que aglutinan enseñanzas de Primaria y de Secundaria, la limpieza se hace en colaboración entre ambas administraciones a través de convenio, como lo que hoy se autoriza.

Los centros objeto del convenio son, en la provincia da Coruña, los CPI Cruz de Sar (Bergondo), Antonio Orza Couto (Boqueixón), Vicente Otero Valcárcel (Carral), O Cruce (Cerceda), Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro), A Xunqueira (Fene), da Picota (Mazaricos), de Xanceda (Mesía), Virxe da Cela (Monfero), dos Dices (Rois), de Bembibre (Val do Dubra) y el de Vedra (Vedra).

En la provincia de Lugo se beneficiarán el CPI Luis Díaz Moreno (Baralla), de Castroverde (Castroverde), de Cervantes (Cervantes), Virxe do Monte (Cospeito), de Seoane (Folgoso do Courel), Tino Grandío (Guntín), Uxío Novoneira (Pedrafita do Cebreiro) e San Tomé de Carballo (Taboada); mientras que en la de Ourense los CPI Tomás Terrón Mendaña (Carballeda de Valdeorras), Virxe dos Remedios (Castro Caldelas), Antonio Failde (Coles), Laureano Prieto (A Gudiña), de Maside (Maside), de Padrenda-Crespos (Padrenda) y Virxe da Saleta (San Cristovo de Cea).

Finalmente o acordo inclúe os CPI da Cañiza (A Cañiza), Curros Enríquez (Pazos de Borbén), de Pontecesures (Pontecesures), Domingo Fontán (Portas), Julia Becerra Malvar (Ribadumia), Manuel Suárez Marquier (O Rosal) e do Toural (Vilaboa), todos en la provincia de Pontevedra.