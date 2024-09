Pontón exige a la Xunta que retire "o taxazo" de Sogama y el PSdeG que cubra el 100% del canon

La portavoz del BNG, Ana Pontón, reclamó a Alfonso Rueda que dé marcha atrás al "taxazo" de Sogama, para así evitar que los gallegos tengan que pagar más por el recibo de la basura.

"Rueda fixo un anuncio tramposo porque en realidade non vai retirar a suba do canon de Sogama. O que vai facer é que os concellos e a cidadanía, que xa está a sufrir o incremento no custo da vida, teñan que pagar máis", expuso Pontón en Valdeorras.

La líder nacionalista también hizo hincapié en que el modelo de Sogama "non serve, porque é un modelo antiecolóxico, que queima e, por riba, é moi caro", añadiendo que "os únicos que están gañando son o Goberno da Xunta e as empresas amigas que neste momento xestionan Sogama".

En contrapunto, Ana Pontón defiende un nuevo sistema de tratamiento de residuos "respetuoso co medio ambiente, que cumpra coa normativa e que aposte pola reciclaxe".

El BNG denuncia que la Xunta propone para 2025 una subida del 30% de la factura, que se suma al 30% de incremento de este año, colocando el canon en 108 euros por tonelada de residuos. Una subida que desde el partido nacionalista califican de "unilateral, inxustificada e abusiva".

PSdeG

Por su parte, el PSdeG ha reclamado a la Xunta que asuma el 100% de la subida del canon con fondos propios, "sin recurrir a más recortes en servicios sociales a los ayuntamientos o sin que sean los vecinos y vecinas los que paguen la mala praxis del PP".

"El que contamina, paga", ha escrito la parlamentaria Paloma Castro en un comunicado recogido por Europa Press, haciendo referencia a que "la que está contaminando es la Xunta, porque continúa incinerando y enterrando residuos en vertedero: si Rueda contamina, Rueda debe pagar".

El grupo socialista acusa al gobierno autonómico de ser responsable de este incremento, debido a su "deficiente gestión de residuos" y exigen que el coste sea cubierto "íntegramente por el gobierno autonómico y con cargo a fondos propios y no al Fondo de Cooperación Local", tratando de evitar que se "asfixie a los ayuntamientos con asuntos que son competencia directa del gobierno autonómico".