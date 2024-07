Galicia, dispuesta a acoger a 26 nuevos menores migrantes de Canarias y Ceuta

La Xunta de Galicia está dispuesta a acoger a 26 nuevos menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta. Así se ha confirmado esta noche en Conferencia Sectorial que aborda la situación entre Gobierno central y comunidades autónomas celebrada en Santa Cruz de Tenerife.

En la reunión, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha reivindicado a Galicia como "lugar de acogida" porque "es una cuestión de humanidad", según recoge Europa Press. No obstante, la conselleira se ha mostrado crítica por la ausencia de una política migratoria clara por parte del Ejecutivo.

En la misma línea, ha exigido financiación por parte del Gobierno central. Ha reiterado que, para poder acoger en condiciones, es necesario "trabajar con previsión, planificación y coordinación, contar con unas reglas de juego claras y equitativas, iguales para todas las comunidades". "Pero el Gobierno se limita a la inacción, a la improvisación y a las imposiciones", ha criticado.

En la reunión se ha abordado también la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. Afirman que el departamento "no ha tenido tiempo suficiente para su estudio", en la misma línea en la que se han expresado otras regiones. No obstante, la conferencia no tiene competencias sobre ello, por lo que no se someterá a votación.

Rectificación de la ministra de Infancia

Los 26 menores que está dispuesta a acoger la Xunta de Galicia se suman a los 28 que ya se aceptaron en 2023. Así lo señalan fuentes de la consellería. Las mismas fuentes han señalado el malestar de Fabiola García por las declaraciones de la ministra de Infancia, Sira Rego, que acusó a Galicia y otras comunidades de no haber acogido a los menores comprometidos el año pasado.

Insisten en que la Xunta acordó en el 2023 la llegada de 28 menores que todavía no han llegado desde Canarias debido a que, tal y como reconoció el presidente autonómico canario, fueron incapaces de tramitar las salidas.